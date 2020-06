Konkurransetilsynet mistenker ulovlig korona-samarbeid

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det at det er koronatid og krisetid er ikke noen unnskyldning, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

For i henhold til konkurransereglene er prissamarbeid strengt forbudt. De eneste gangene man har lov til å samarbeide innenfor konkurranseretten, er i tilfeller hvor forbrukerne kommer bedre ut.

Mistanken er nå at forbrukerne kan ha betalt for mye for varer og tjenester på grunn av ulovlig prissamarbeid under koronapandemien. Flere bedrifter og bransjeforeninger granskes nå under tilsynets lupe, etter det NRK kjenner til.

Det kan for eksempel være ulovlig for bransjeforeninger og aktører i samme næring å bli enig om lik pris for ekstra utgifter som koronasituasjonen har påført dem.

Risikerer store gebyrer

Petter Stordalens hotellkjede Nordic Chioce skapte store overskrifter da selskapet i mai solgte pakker med tomånedersopphold for 25.000 kroner. Tilbudet ble karakterisert som galskap av en konkurrent i avisen DN. Foto: Anne Lognvik / NRK

– En ting er enkeltbedrifter som snakker med andre bedrifter, minst like alvorlig er det når det gjelder bransjeforeninger. Vi ser nå på ett konkret eksempel der en bransjeforening har gjort ting som vi mener kan være problematisk, sier Sørgard.

– Hvilken bransjeforening er det?

– Det kan jeg ikke gå inn på, men vi mener at de har gått for langt når det gjelder felles kjøreregler og felles prising, enn det de har lov til i henhold til konkurransereglene.

Reiselivsnæringen er blant næringene som nå blir ettergått av Konkurransetilsynet.

– Vi har sett flere tilfeller fra reiselivsnæringen der det advares mot priskrig, der man nærmest i samråd har gått inn for visse typer tiltak. Det er viktig for oss å undersøke nøye om det er brudd på konkurransereglene, sier han.

Virke reiseliv avviser prissamarbeid

Men Astrid Bergmål, som er leder for bransjeforeningen Virke reiseliv, avviser at medlemsbedriftene har samarbeidet for å holde prisene på landets hoteller kunstig høye.

– Nei, det er ingenting jeg har hørt om som tyder på at det er noe ulovlig prissamarbeid som foregår, tvert imot så ser vi at det er store differanser hva gjelder pris, sier hun.

NRK har ingen grunn til å tro at det er hennes bransjeforening som har gjort ting Konkurransetilsynet reagerer på. Det frykter heller ikke Bergmål.

– Det er jeg overhodet ikke bekymret for. Dette er ikke noe det har vært snakket om i det hele tatt, eller som vi kjenner til, sier hun.