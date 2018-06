Konkurransetilsynet gir Telenor 788 millioner i gebyr

Det er varslet en pressekonferanse klokka 09 i dag som dreier seg om «beslutningen» i Telenor-saken, ifølge Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det dreier seg om en etterforskningssak, og den omhandler selskapet Telenor i Norge, sier Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard til NRK.

Det skal ikke være andre selskaper involvert.

I en pressemelding bekrefter Telenor at Konkurransetilsynet har ilagt dem en bot på 788 millioner kroner. Telenor er uenig i vedtaket:

− Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenige i at vi har brutt konkurranseloven, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

Et negativt vedtak fra Konkurransetilsynet kan klages inn for Konkurranseklagenemnda og senere til domstolene.

– Fristen for å klage er seks måneder. Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen.

Det er varslet en pressekonferanse klokka 09 i dag som dreier seg om en «beslutning» i Telenor-saken av «stor offentlig interesse». NRK sender direkte fra pressekonferansen på nett, Alltid Nyheter på radio og TV på NRK2.

Razzia i 2012

I november 2016 varslet Konkurransetilsynet at de vurderte å gi Telenor et gebyr på 906 millioner kroner fordi de etter Konkurransetilsynets mening har misbrukt sin dominerende stilling til å legge hindringer i veien for at et tredje, konkurrerende mobilnett skal kunne etablere seg.

4.–13. desember 2012 gjennomførte Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan ESA en razzia hos Telenor Norge og Telenor ASA i tredjemobilnett-saken.

Konkurransedirektøren, Lars Sørgard, bekrefter overfor NRK at dagens beslutning dreier seg om samme sak.

Konkurransedirektøren omtalte saken den gang som «svært alvorlig», og mente saken hadde betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge.

Norge er ett av få land i verden som kun har to landsdekkende mobilnett, som eies av Telenor og Telia. Det begrenser konkurransen.

RAZZIA I 2012: Berit Svendsen, som var administrerende direktør i Telenor Norge for seks år siden, hastet mellom byggene hos selskapet mens razziaen pågikk 4. desember 2012. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Mindre lønnsomt og færre kunder

Bakgrunnen for saken var at Network Norway i 2007 skulle bygge et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering høsten 2016 var at Telenor hadde misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010 til 2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare:

For det første mente tilsynet at Telenors avtalevilkår med Network Norway bidro til redusert lønnsomhet ved utbyggingen av det tredje mobilnettet.

For det andre påpekte tilsynet at Telenor hadde inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører, og begrenset dermed det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder.