Konkurransen blant bankene hardner: – Mange kan få lavere rente

Norges Bank har ikke rørt styringsrenten i 2024, og pengemarkedsrenten har ligget nær paddeflat siden nyttår.

Likevel har flere banker satt ned sine renter på boliglån i løpet av våren og sommeren.

Norges Banks ferske utlånsundersøkelse viser at konkurransen om boliglånskundene har økt gjennom årets to første kvartaler.

Konkurransen ventes å øke noe også i tredje kvartal – og bankenes utlånsvekst til husholdningene er lav i et historisk perspektiv.

Det gir muligheter for folk med store boliglån, viser tjenester som Forbrukerrådets finansportal og den kommersielle tjenesten Renteradar.

– Litt irritert på meg selv

Anette Andresen i Svelvik synes i likhet med mange at det meste har blitt dyrt og lånerentene vel høye.

Derfor benyttet hun seg av en av tjenestene.

Anette Andresen i Svelvik fikk prutet ned boliglånsrenten med ett prosentpoeng.

– De sendte automatisk et brev til banken, som tok kontakt med meg kort tid etter. Jeg fikk en umiddelbar reduksjon på rentene på nesten et prosentpoeng. For meg så utgjør det nesten 25 000 i året. Så det var formidabelt for meg.

– Hva tenkte du da?

– Jeg blir litt irritert på meg sjøl, at jeg ikke har tatt tak i det tidligere. Det var jo en lettvint tjeneste for meg. Men jeg har prata med mange som er litt i samme situasjon, sier Andresen.

Hun forteller at hun nå har blitt inspirert til å sjekke andre store utgiftsposter, som forsikring og strøm.

Disse bankene har senket renten Bank Renteendring siden april Danske bank Senket Handelsbanken Senket JBF Bank og forsikring Senket NorDirekte (Skagerak) Senket Obos banken Senket Romerike sp.bank Senket Sbanken (DNB) Senket Sb1 Nord-Norge Senket Sb1 Østfold Akershus Senket Sb1 Østlandet Senket Skue sp.bank Senket Kilde: Renteradar. Renteendringene er i snitt 0,15 prosentpoeng. Ekspander/minimer faktaboks

Bankene vil beholde lånekundene sine – og helst få nye

Tall fra SSB viser at gjeldsveksten blant husholdningene nå er nær laveste nivå siden midten av 90-tallet – trolig langt lavere enn bankene skulle ønsket seg. Bankene lever i stor grad av å låne ut penger, og da er det vesentlig for inntektene at utlånene vokser.

Sindre Noss er en av gründerne i Renteradar, som er en sammenligningstjeneste for boliglånsrenter.

Sindre Noss er markedssjef i Renteradar.

Deres tall viser at den gjennomsnittlige effektive lånerenten blant tjenestens brukere nå er 5,85 prosent.

– Har du en rente som ligger over snittet, er det gode muligheter for å kunne forhandle ned renta. Men da bør du finne beste tilbud. Det kan du gjøre på tjenester som Renteradar eller på Finansportalen.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

Han sier det bør være utgangspunkt når man snakker med egen bank.

– To banker som var ganske aggressivt priset i utgangspunktet, Landkreditt og Sbanken, satte ned rentene i vår. Noen andre banker har måttet svare litt på det og justere prisene sine, sier han.

– Det kan godt være at vi kan se at noen banker nå etter ferien er over, også må se litt på prisbildet sitt, mener Noss.

– Billigste boliglån er også best

I 2023 var det nær 3 av 10 som reforhandlet boliglån eller byttet bank, ifølge Forbrukerrådet.

Det er langt flere enn året før, da 2 av 10 prøvde seg på samme øvelse.

Direktør Inger Lise Blyverket mener det er viktig for folk å være klar over at kvaliteten på boliglån er lik uansett hvem som utbetaler lånet.

– Rente er rente, og det kommer ikke med ulike kvaliteter. Det er veldig sjelden at det ikke er mulig, enten for egen bank eller en annen bank, å matche de betingelsene du har. Det billigste boliglånet er også det beste, sier hun.

Forbrukerrådet står bak gratistjenesten Finansportalen.

– Her får du helt konkrete verktøy som gjør at du kan ta kontakt med banken din både til å sammenligne rentebetingelser, men også å gjøre den første henvendelsen. Det kan hende det tar deg en time eller to, men det er svært god timebetaling, sier hun.