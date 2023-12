Kongeparet om Märtha og Dureks bryllup: – Vi gleder oss

I et snødekt Holmenkollen i Oslo ankom kongeparet den tradisjonsrike julegudstjenesten i formiddag, slik de pleier når de feirer jul på Kongsseteren.

I år var det kun kongeparet og barnebarnet Emma Behn som møtte i kirken. Prinsesse Märtha Louise og hennes amerikanske forlovede Durek Verrett var i år ikke med.

Til sommeren gir prinsessen og Verrett hverandre sitt ja i Geiranger.

Kong Harald sier han gleder seg til å bli svigerfar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Er ikke det hyggelig? Jeg tror det blir veldig fint, sier kong Harald til NRKs «Året med kongefamilien».

– Vi gleder oss, sier kongen.

NRK møtte kongeparet få uker før jul, før den siste tids kontroverser knyttet til Verretts omstridte uttalelser om åndeutdrivelse av barn, for å snakke om året som er gått og se frem mot det neste.

Märtha Louise og Durek Verrett forlovet seg i juni i fjor. Foto: Babak Golkar/elevateYOU / NTB

På kongefamiliens program neste år står blant annet prinsessens bryllup med Verrett.

Det var i juni i fjor prinsesse Märtha Louise, som er nummer fire i arverekken til den norske tronen, og Durek Verrett kunngjorde at de hadde forlovet seg.

«Jeg er så lykkelig for at jeg er forlovet med sjaman Durek, han som får hjertet mitt til å hoppe,» skrev prinsessen på Instagram da.

– Märtha har vært der mye

I september i år fortalte paret at de skal gifte seg 31. august neste år i Geiranger.

Den lille bygda med litt over 200 innbyggere og en spektakulær natur som står på verdensarvlisten, gjør seg klar til prinsessebryllup.

– Jeg er jo veldig begeistret for Geiranger, så jeg synes det er veldig, veldig hyggelig at de legger bryllupet dit. Det er et spesielt vakkert sted, sier dronning Sonja til NRK.

– Og hvis det kommer noen utlendinger, så får de se noe av det beste vi har i Norge. Det blir veldig spennende om været holder, men i august lover det bra, legger hun til.

Dronning Sonja avduket i 2006 selv en plakett på Skageflå over Geirangerfjorden, som et synlig bevis på at Geirangerfjorden var tatt inn på verdensarvlisten til Unesco. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Til tross for sin forkjærlighet for Geiranger, hadde dronningen ikke en finger med i spillet når det gjaldt valg av sted for bryllupet.

– Nei, det var det ikke. Så jeg ble gledelig overrasket. Men Märtha har jo vært der ...

– Hun har vært der mye, legger kong Harald til.

– Ja, så det er veldig hyggelig at hun valgte Geiranger, sier dronningen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Varslet storslagent bryllup

I en pressemelding skrøt det kommende brudeparet av naturen i Geiranger og skrev at det er «det perfekte stedet for å omfavne» deres kjærlighet.

Geirangerfjorden har vært på Unescos verdensarvliste i 18 år.

Da kongeparet feiret sitt sølvbryllup i august 1993, tok de med kongelige fra hele Europa på «silver cruise» på Vestlandet.

De la turen blant annet til Skageflå, som ligger på en fjellhylle 250 meter over Geirangerfjorden.

Kongelige fra hele Europa ble fotografert på Skageflå med Geirangerfjorden i bakgrunnen under kongeparets sølvbryllupscruise på Vestlandet i 1993 Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har foreløpig ikke avslørt flere detaljer om sitt bryllup. Men skal vi tro Verrett selv, blir det storslagent.

Han har tidligere fortalt om frieriet i en podkast.

Verrett fortalte da at han hadde justert planene sine i siste liten da han skjønte at prinsesse Märtha Louise ønsket et frieri som var et intimt og privat øyeblikk mellom de to, uten mange tilskuere.

– Men bryllupet vårt kommer ikke til å bli sånn, det kan jeg bare si deg, sa Verrett til forloveden i podkasten og lo.

Bryllupet skal ikke betales av kongehuset, opplyste Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til VG tidligere i år.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går arm i arm på vei inn til feiring av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag Foto: Lise Åserud / NTB

Omstridt

Det har flere ganger siden forholdet ble kjent i 2019, stormet rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, som kaller seg sjaman.

De har blant annet fått kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen, og Verrett er også kritisert for flere kontroversielle uttalelser.

Sommeren 2019 kunngjorde prinsesse Märtha Louise at hun ikke lenger skulle bruke tittelen i kommersiell sammenheng.

Siden er det blitt tatt ytterligere grep for å skape større avstand til kongehusets offisielle virksomhet.

I fjor ble det bestemt at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset og ikke ha kongelige beskytterskap.

Flere organisasjoner som prinsessen hadde vært beskytter for, hadde da allerede valgt å bryte samarbeidet etter at Verrett hadde kommet med flere kontroversielle uttalelser om helsespørsmål.