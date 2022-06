– Personlig har jeg gruet meg, sier en beveget dronning Sonja.

– Man vet jo ikke hvordan man reagerer på disse vonde tingene. Men jeg synes det er en veldig fin ro her og veldig flott å oppleve hva som er gjort her, og tankene om fremtiden. Det er så lovende og så godt at det legger litt balsam på såret.

69 mennesker, i all hovedsak ungdommer, ble skutt og drept på Utøya.

– Det kunne ikke blitt verre

At det var en ungdomsorganisasjon som ble angrepet, gjør sterkt inntrykk.

– Det kunne ikke blitt verre. Det kan jo ikke det, sier kongen.

Dagen etter terrorangrepene i 2011 dro kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon til Sundvolden, der overlevende og pårørende etter massakren på Utøya var samlet. De lyttet, trøstet og var nær.

PÅ SUNDVOLDEN: Kongeparet møtte overlevende og pårørende dagen etter terrorangrepet i 2011. Foto: Andersen, Kristoffer Øverli / Scanpix

De har deltatt på minnemarkeringer, besøkt sårede på sykehuset og møtt overlevende, også i fjor i forbindelse med tiårsmarkeringen.

Nå ønsket de å se Utøya med egne øyne.

– Man må hit for å egentlig skjønne hvor forferdelig det må ha vært, sier kong Harald.

Det var viktig for dem både som medmennesker og som landets kongepar.

– Dette er viktig om en horribel del av Norges historie, sier kong Harald.

– Vi ville gjerne komme hit, legger dronningen til.

PÅ VEI OVER: Kong Harald og dronning Sonja ble fraktet over til Utøya med «MS Thorbjørn» fredag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Utøya består

Kongeparet ble tatt imot og vist rundt av AUF-leder Astrid Hoem, som selv overlevde angrepet på Utøya, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, som mistet datteren sin på Utøya, og daglig leder av Utøya Jørgen Watne Frydnes.

– Man kan bare forestille seg hvordan det har vært å være her under det som skjedde. Det må ha vært helt forferdelig. Ingen kunne vite hvor de skulle gå, eller hva som skjedde heller. sier kong Harald.

– Hva er det som har gjort mest inntrykk?

– For meg er det helheten, og det at livet går videre. Helheten med hvor grufullt dette må ha vært, og så at de har fått til å gå videre. Og Utøya består. Man klarte ikke å ødelegge det som var her, sier kong Harald.

– Det som var her, lever videre i beste velgående. Det er veldig godt. Og så må vi huske på at de verdiene som ble forsøkt ødelagt, er noe hver og en av oss må hegne om hver eneste dag for at det demokratiet vi har, kan få leve videre, sier dronning Sonja.

HORRIBELT: Kongeparet beskriver massakren på Utøya som en «horribel del av Norges historie». 69 unge mennesker ble drept på øya. Foto: Heiko Junge / NTB

– Tiden leger ikke alle sår

En måned etter angrepene i 2011 var det nasjonal minnemarkering. Oslo Spektrum var fylt av pårørende, overlevende og hjelpemannskaper.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det tok nesten tolv minutter å lese opp navnene på de til sammen 77 menneskene som ble drept 22. juli i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Kong Harald gikk da på talerstolen og så ut over de sørgende.

– Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere, talte kong Harald, og stemmen brast.

RØRT: Kongen var tydelig preget da de talte under den offisielle minnemarkeringen for 22. juli i 2011. Du trenger javascript for å se video. RØRT: Kongen var tydelig preget da de talte under den offisielle minnemarkeringen for 22. juli i 2011.

I fjor var det ti år siden terrorangrepene 22. juli. I sin tale da sa kongen at tiden ikke leger alle sår.

– Nei, den gjør ikke det. Den gjør ikke det. Dessverre. Så dette er noe vi er nødt til å ha med oss videre, sier kong Harald i dag.