– Me menneske treng å kjenna at me kan gjera noko for at livet skal vera så godt som mogleg, både for oss sjølve og for menneske me er glade i.

Slik starta Hans Majestet kong Harald årets nyttårstale.

Gjennom talen gjekk spørsmålet om kva ein kan gjera for andre igjen.

– Spesielt viktig er dette i urolege tider, når me står ovanfor utfordringar det er vanskeleg å gjera noko med for kvar og ein av oss.

– Ein kan lett kjenna seg makteslaus, sa kongen.

– Men nettopp då må me løfta blikket for å få perspektiv, og erkjenna at me treng kvarandre.

Han viste til bodskap på årets Verdsdagen for psykisk helse: Me treng kvarandre – løft blikket.

– Det er ei tid for å sjå kvarandre nå, sa kongen.

Det var lenge usikkert om Kong Harald kom til å halda nyttårstalen i år.

I midten av desember blei han sjukemeld og lagt inn på Rikshospitalet. Nokon dagar seinare var han utskriven.

Tre dagar før nyttår blei det klart at kongen ville halda talen som vanleg.

Eit år med mykje dramatikk

Han påpeika at 2022 har vore eit år med mykje dramatikk, som me framleis står oppi.

Ei kvinne går i ei gate fullt med øydelagt ei kvinne går i ei gate fullt med øydelagde, russiske militærutstyr i Butsja i Ukraina 3. april 2022. Foto: Rodrigo Abd / AP

– Med Russland si brutale krigføring i Ukraina har det kome eit nytt alvor over vår del av verda, sa kongen.

Han gav si merksemd til nordmenn som har bidratt både gjennom humanitært arbeid, og på andre måtar for å hjelpa menneske i nød.

Han sende også ei helsing til flyktningane som har kome til landet.

– Eg håper at alle som får skapa seg nye heimar i Noreg vil oppleva den varmen og trygge hamna dei søker for seg og sine kjære.

Kong Harald og kronprins Haakon besøkte tilkomstsenteret for flyktningar på Helsfyr i Oslo i mars. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han adresserte også dei som nå er urolege for framtida, og sa han følte med alle som nå føler nye belastningar etter to tunge år med pandemi.

– Eg håper på betre tider for kvar og ein som slit og er bekymra.

Til dei unge

– Eg vil senda ei spesiell helsing til våre unge i kveld, sa kongen i nyttårstalen.

Han bad dei hugsa på at kvar og ein har noko heilt unikt og verdifullt ved seg, som berre er deira.

Kongeparet helser på Aminde Fiol Lillebø (6) og Gulliver Gryt (10) under fylkesturen sin i Møre og Romsdal. Barna ventar på å gje blomster og teikningar til kongeparet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Og så er det ikkje noko sjukt eller unormalt ved å ha det vondt i periodar. Å vera lei seg og føla at ein ikkje strekk til. Sånn er det for oss alle, gjennom heile livet, sa han.

Både verdshistoria, Noregshistoria og enkeltmenneske sine livshistorier er full av forteljingar om å falla for så å reisa seg igjen.

– Dette er historia si og livet si eiga rytme. Me fell, og me reiser oss. Igjen og igjen.

– Men me klarer det sjeldan åleine. Me treng kvarandre, sa kongen.

Han oppfordra dei unge til å løfta blikket, både for å sjå andre og for å sjå kven som kan hjelpa ein når ein sjølv treng det.

– Det er ei styrke å klara å be om hjelp når me har behov for det.

Kan ikkje ta framgang for gitt

Vidare i talen sa kongen at mykje har gått riktig veg fram til nå: Fleire har kome ut av ekstrem fattigdom og det har blitt fleire demokrati.

– Me har nærast forventa at verda framleis skal gå framover. Dessverre kan me ikkje ta dette for gitt.

Ein ungdom løp over restane av isbreen på toppen av fjellet Zugspitze i Tyskland, som har mista store deler av volumet sitt i løpet av dei siste åra. Bildet er tatt i juni 2022. Foto: Michael Probst / AP

– Over store delar av verda ser me nå at demokratiske fridommar blir svekka. Fattigdommen aukar igjen. Fleire er flyktningar på grunn av krig, konflikt og klima.

Og klimaet, det er det mest alvorlege nå, sa kongen.

– Me må gjera alt me kan for å verna om jorda vår. Både for å beskytta menneska sine heimar, og for å bevara den fantastiske naturen der alt levande heng saman.

– Dette er verkeleg eit område det me treng kvarandre, sa kongen.

Ein mann prøver å hindra ein skogbrann frå å nå huset hans i landsbyen Casal da Quinta i Portugal. Bildet er tatt i juli 2022. Foto: Joao Henriques / AP

– Alle er like avhengig av jorda vår, og klimaendringar stoppar ikkje ved landegrenser.

– Eg har eit inderleg håp om at me nå vil klara å handla i tråd med alvoret i situasjonen, sa kongen.

Eit nytt samhald

Mot slutten av talen adresserte han alle landets innbyggjarar.

– Gjennom året som har gått har me opplevd eit nytt samhald i Vesten og Europa, sa kongen.

Det har minna oss på verdien av våre demokratiske fridommar, sa han.

– Demokratiet vårt begynn her: Med tilliten til at me vil kvarandre vel. At me arbeidar for eit felles beste som famnar flest mogleg. Og med innlevinga i andre menneske sine liv, som har det annleis enn oss sjølve.

For å få dette til, må alle oppleva å bli lytta til, sa kongen.

– På denne måten kan me bevara og styrka det Noreg me har bygga saman. Og alle kan bidra.

Han avslutta talen med å gjenta spørsmålet han ønsker at ein skal spørja kvarandre oftare: Kva kan eg gjera for deg?

– Eg ønsker kvar og éin eit godt nytt år.