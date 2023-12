Kongen med tydelig klimaoppfordring i nyttårstalen

– Mange unge skriver til meg og uttrykker bekymring for at det ikke gjøres nok for å ta vare på naturen og jorda vår. Unge er i ferd med å gi opp voksne som ikke tar kraftige nok grep, og ikke fort nok, sa kong Harald i nyttårstalen for 2023.

– Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet.

I slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Dubai i desember forpliktet verdens land seg til å omstille vekk fra olje og gass.

– Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt må bli fulgt av handling, sa kongen i talen.

– Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss.

– Dette kan jeg ikke få uttrykt sterkt nok.

SE HELE NYTTÅRSTALEN I VIDEOEN ØVERST I SAKEN

Kong Haralds nyttårstale ble spilt inn før nyheten fra Danmark om at dronning Margrethe abdiserer ble kjent. Det norske kongehuset sier i kveld at de ikke har noen kommentar til avgangen.

Besøkte rammede av ekstremvær

Ekstremværet «Hans» rammet Sør-Norge i august og førte til en rekke jordskred og flommer. Rundt 4000 personer ble evakuert fra hjemmene sine.

Kongeparet besøkte da Mjøndalen i Viken for å takke de frivillige som jobbet for å hindre flomskader.

– Noen har mistet hjemmene sine, noen har mistet arbeidet sitt, noen har mistet avlingene sine. Det er like ille for alle sammen. Det er bare å ha medfølelse med alle, sa kong Harald da.

Kong Harald og dronning Sonja besøkte Mjøndalen i Viken i august. Du trenger javascript for å se video. Kong Harald og dronning Sonja besøkte Mjøndalen i Viken i august.

Oppfordret til å tenne lys

Kong Harald oppfordret i nyttårstalen til å tenne lys i kveld.

– Et lys for alle som lider i kriger og konflikter. Et lys for mennesker vi savner. Og et lys for håp.

– Håp om at en bedre verden, der vi alle kan leve i frihet og fred med hverandre, må være mulig.

Kongen startet nyttårstalen med et sitat fra et dikt av Norges ferske nobelprisvinner i litteratur, Jon Fosse.

Ordet: Vi

Kongen trakk fram ordet «vi» som han brukte 34 ganger i talen.

– For meg ligger det et trassig håp i dette ene ordet: Vi. Vi er et lite, men romslig og vakkert ord. For vi, det favner oss alle.

– Det er det motsatte av oss og dem. Det motsatte av å sette hverandre i bås.

– Sammen bidrar vi til å skape et godt miljø på skolen, på arbeidsplassen og i nærmiljøet vårt.

Kong Harald oppfordret også til tålmodighet i talen.

– Jeg har levd lenge nok til å ha erfart at ting tar tid. Både i samfunnet, mellom mennesker, og i oss selv.

Men når det gjelder å ta vare på naturen og jorda vår er det siste vi trenger mer tålmodighet, sa kongen.