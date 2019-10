Kongen i Thailand kvitter seg med konkubine

Årsaken skal ha vært «upassende opptreden og illojalitet mot kongen», skriver BBC.

34-åringen ble utnevnt til å bli kongens «gemalinne» i juli, bare to måneder etter at han giftet seg med dronning Suthida, hans fjerde kone.

Skal ha motarbeidet dronningen

Sineenat Wongvajirapakdi har blant annet jobbet som sykepleier i Thailands forsvar. Hun var den første personen som fikk tildelt tittelen Royal Noble Consort i august.

En gemalinne er en tittel på en offisiell, kongelig «konkubine», altså en kvinne som er i et forhold med en mann uten å være gift med ham. En gemalinne er altså ikke dronning.

Tittelen er ikke blitt brukt på nesten 100 år.

– Sineenat Wongvajirapakdi var ambisiøs og prøvde å heve seg opp på samme nivå som dronningen. Hun skal også ha prøvd å stoppe utnevnelsen av dronningen i forkant av kroningen i mai, heter det i kunngjøringen.

Dronning Suthida er en 41 år gammel tidligere flyvertinne og har vært partneren til kong Vajiralongkorn lenge og blitt sett med ham i offentligheten i mange år.

Her poserer poserer Sineenat Wongvajirapakdi i kongelige klær sammen med kong Maha Vajiralongkorn. Foto: Handout / Reuters

Ifølge uttalelsen fikk kongen vite at Wongvajirapakdi ikke var takknemlig for tittelen som ble tildelt henne og at hun ikke oppførte seg passende i henhold til statusen sin.

Derfor er hun frattatt alle sine kongelige titler, status i den kongelige garde og forsvaret.

Foto: REUTERS

Skandaleprins

Kong Maha Vajiralongkorn ble kronet i tre dager lang seremoni i mai. Prislappen var om lag 270 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået AP.

Som prins levde Vajiralongkorn i mange år et utsvevende liv i Europa, preget av fester, kvinnelige bekjentskaper og skandaler. Han har tidligere vært gift med tre andre kvinner og han har i alt sju barn.

I 2007 skrev BBC at det lenge var knyttet bekymring til arverekkefølgen i Thailand, fordi mange fryktet at Vajiralongkorn ikke evnet å leve opp til sin fars utøvelse av kongerollen.

De siste årene har det vært en rekke saker i internasjonale medier om Vajiralongkorns korte ekteskap, nakenskandaler og overdådige luksusvaner.