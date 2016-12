Kongen hyllet politimannens svar

Artikkelen oppdaters.

Bresil er en del av Gatepatruljen i Oslo, og var en del av NRKs dokumentarsserie om de harde ungdomsmiljøene i sentrum av hovedstaden.

I sin nyttårstale refererte kongen til en samtale mellom politibetjenten og en ung kriminell han nettopp hadde arrestert.

«Et av de fineste ønskene jeg har hørt uttrykt gjennom året som har gått, kom fra en politimann som jobber med ungdom i trøbbel. Samtalen mellom ham og en av ungdommene ble gjengitt i Dagsrevyen i høst.

Da den unge gutten mente politimannen bare drømte når han trodde på en endring for ham og kameratene, svarte politimannen: «Kanskje det. Men min drøm starter med deg.» Da ble gutten stille,» sa kongen

«Hvis vi har gode drømmer for hverandre, hvis vi vil hverandre vel – da kan mye magisk skje. Det er godt for oss å bidra til at andre kan ha det bra. Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere,» slo kongen fast.

Dialog med kriminelle

Slik var dialogen som kongen refererte fra:

– En og en person skal vi gjøre Grønland trygg, sier Bresil.

– Jeg tenker bare realistisk. Jeg vet hvor ødelagt Grønland er. Det er det verste stedet i Norge, sier personen politibetjenten har bragt til arresten.

– Jeg er ikke uenig med deg. Men vi gjør så godt vi kan, og vi skal gjøre det bedre.

– Du tenker drøm, jeg tenker realistisk.

– Ja, men min drøm starter med deg, svarer Bresil.