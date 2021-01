– Kongen er i fin form, skriver Slottet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Fredag ble han innlagt på Rikshospitalet etter å ha hatt smerter i beinet.

HJEMMEKONTOR: Store deler av kongens arbeid i fjor foregikk, som de fleste andre nordmenn, fra hjemmekontor. Her fra Kongsseteren. Foto: H.M. Dronningen

Han er sykemeldt frem til søndag 14. februar. I mellomtiden gjennomfører kronprins Haakon kongens oppgaver.

Den 83 år gamle kongen har hatt flere helseplager det siste året.

I januar i fjor ble han sykemeldt som følge av svimmelhet. I september ble han sykemeldt i forbindelse med en hjerteoperasjon.

Den siste tiden har kongen benyttet seg av stokk, blant annet da kongeparet besøkte Gjerdrum tidligere denne måneden.

30 år på tronen

For drøye to uker siden ble det kjent at kongeparet har fått sin første dose koronavaksine.

Det betyr at de etter planen snart skal ha en ny dose, siden de to vaksinedosene settes med tre ukers mellomrom.

30 ÅR: Kongeparet markerte tidligere denne måneden at de har vært konge og dronning i 30 år. Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff / NTB

17. januar var det for øvrig 30 år siden kongen og dronning Sonja ble Norges kongepar.

De benyttet anledningen til å takke befolkningen for både gode, morsomme og triste opplevelser.

– Vi er dypt takknemlige for at vi bestandig blir tatt så varmt og gjestfritt imot når vi kommer på besøk – uansett hvilken anledning, sa kongeparet i en hilsen til det norske folk.