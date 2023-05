Kong Harald (86) ble sykmeldt og innlagt på Rikshospitalet i Oslo for to dager siden for å få behandling for en infeksjon, opplyste Kongehuset da.

I pressemeldingen het det at kongen ville bli værende på sykehuset i noen dager.

Kong Harald har sin livlege – en slags fastlege – på Rikshospitalet.

Kronprins Haakon har fungert som regent i kong Haralds sykefravær.

Kronprins Haakon satt bak rattet da han og dronning Sonja kom på sykebesøk til kongen på Rikshospitalet mandag ettermiddag. Foto: Javad Parsa / NTB

Vertskap for statsbesøk fra Italia

I morgen kommer Italias president Sergio Mattarella på et to dagers statsbesøk til Norge etter invitasjon fra kongen og dronningen.

I 2016 var kongeparet på statsbesøk hos Sergio Mattarella i Italia, og den italienske presidentens statsbesøk i Norge denne uken er en gjenvisitt etter det besøket. Foto: Lise Åserud / NTB

Siden kongen er sykmeldt, blir det kronprinsen og dronningen som tar imot presidenten.

Det er ikke første gang kronprinsen er vert under et statsbesøk.

Kronprinsen var også vikar da keiser Akihito var på statsbesøk i Norge i 2005. Då var kongen sjukmeld etter hjerteoperasjon.

Det er også kronprinsen som holder statsråd på fredag.

Morgendagens program er tettpakket, med velkomstseremoni på Slottsplassen, besøk i Stortinget og til statsministeren, besøk i Nasjonalmuseet, båttur på Oslofjorden og til slutt gallamiddag på Slottet.

Fredag fortsetter statsbesøket i Trondheim, der kronprins Haakon skal ledsage den italienske presidenten.

Travel periode

Kong Haralds sykmelding kom i en travel periode for kongen. Statsbesøket fra Italia var bare ett av flere store oppdrag i kalenderen til den 86 år gamle fulltarbeidende monarken.

Den dagen kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet, skulle han ha deltatt ved markeringen av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen på Akershus festning – et oppdrag kongen alltid, så langt det er mulig, prioriterer.

Det er bare én uke til 17. mai, der kongen skal hilse barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen, og i begynnelsen av juni skal kongeparet på sin årlige store fylkesreise, som i år går til Nordland.

Like etter Nordland-besøket skal kong Harald og dronning Sonja på offisielt besøk til Danmark.

I fjor var kong Harald og dronning Sonja på fylkestur til Møre og Romsdal. I år går turen til Nordland. Foto: Lise Åserud / NTB

450 oppdrag i fjor

I fjor gjennomførte kong Harald 450 oppdrag, enten på Slottet, Kongeskipet eller ute i felt, ifølge Slottet. Dette til tross for at han også i fjor hadde perioder med helseproblemer.

Kongen var innlagt på sykehus og ble behandlet for infeksjon også i august i fjor og like før jul.