Kongen avlyser Johan Sverdrup-besøk

«På grunn av påkjenningene den siste tiden, vil Hans Majestet Kongen ikke delta ved åpningen av Johan Sverdrup-feltet som planlagt,» heter det i den korte pressemeldingen fra kongehuset.

Kong Harald skulle egentlig ha deltatt i åpningen av det nye oljefeltet tirsdag sammen med statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

Johan Sverdrup-feltet skal etter planen være i drift fem til 2070-årene, og ifølge Equinor kan det pumpes opp 2,7 milliarder fat olje.

Erna Solberg forsvarte kongens deltakelse mandag, etter at MDG kritiserte både regjeringen og Equinor for å sette ham i en situasjon der han «må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen».

Sykmeldt før jul

Kong Harald ble sykmeldt på grunn av en virusinfeksjon før jul, og måtte blant annet stå over ekstraordinært statsråd da Listhaug og Terje Søviknes ble hentet tilbake til regjeringen.

Kongens program skulle gå som normalt i romjulen, men 1. juledag kom beskjeden om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv.

Behn ble bisatt i Oslo domkirke fredag.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kong Harald i nyttårstalen.