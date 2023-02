I programmet «Min sanning», som blir sendt på svenske SVT i dag, intervjues prinsesse Märtha Louise av Anna Hedenmo.

Der snakker hun om prinsesserollen, forloveden Durek Verrett og mediene i Norge og Ari Behn.

Märtha tar på nytt Durek Verrett og hans uttalelser i forsvar og går langt i å skylde på norske medier for Ari Behns død.

Hun mener også at hun er den mest kritiserte personen i Norge – og at noe av grunnen for all kritikken er at hun er kvinne.

Flere av uttalelsene vekker reaksjoner her hjemme.

Mener hun kunne holdt en lavere profil

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen trekker paralleller mellom intervjuet med Märtha til intervjuer prins Harry har gjort den siste tiden.

– Hun har lagt seg på den samme linjen. Hun sier mediene vrir på alt og skylder i stor grad alt på mediene. Noe av problemet her er at hun i svært liten grad tar ansvar for egne handlinger eller uttalelser, sier Isaksen til NRK.

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han viser til innlegg prinsessen har lagt ut på Instagram hvor hun flere ganger har vært kritisk til hvordan mediene omtaler henne selv, forloveden og Ari Behn.

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, peker på at prinsessen kunne valgt å holde en lavere profil.

– I stedet søker hun offentlighet i en rekke sammenhenger – ikke i minst i forbindelse med sin kommersielle virksomhet. Hun deltar også i ulike TV-programmer. Da må hun tåle at mediene stiller henne spørsmål, skriver Nybø i en e-post til NRK.

Daværende kronprins Harald og kronprinsesse Sonja med en nyfødt prinsesse Märtha Louise. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

Samtidig understreker hun at hun har forståelse for at det må være krevende å bli født inn i «Norges mest offentlige familie».

– Å oppleve såpass mye oppmerksomhet som det hun har gjort – hun har aldri valgt dette selv.

Også Isaksen snakker om den mye omtalte rolleblandingen til prinsessen.

– Og den er fullstendig selvforskyldt. Da er det naturlig at det kommer spørsmål.

Presseoppmøte i forbindelse med lanseringen av Engleskolen i 2010. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Isaksen mener også at Märtha Louise i for stor grad «skylder på» Durek Verrett.

– Hun går langt i å si at han er årsaken bak alle kontroversene i mediene, men de eksisterte jo lenge før de traff hverandre. Likevel fremstiller hun det som om alt snudde da de to ble sammen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett fotografert i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandra sin myndighetsdag i 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

Isaksen legger til at mediepresset nok har økt etter at Märtha og Durek ble sammen, men står ved at det også handler om ting prinsessen sier og gjør.

– Det er litt spesielt at hun skylder alt på ham og ting han gjør.

– To vidt forskjellige verdener

Hoffreporter i Se og Hør, Caroline Vagle, er enig i mye av det Isaksen sier. Hun mener også at Märtha Louise ble regnet som kontroversiell før hun traff Verrett, og at hun frivillig oppsøker søkelyset.

– Jeg er ikke noe overrasket. Hun har alltid vært frittalende, og er ikke redd for å si det hun mener. Det heier jeg på, sier Vagle til NRK.

Caroline Vagle er også kritisk til flere av Märtha Louise sine utsagn på svenske SVT. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Men når man er en så offentlig figur og oppsøker offentligheten såpass mye som hun gjør, så må man altså regne med at mediene stiller kritiske spørsmål. Det er liksom en del av greia.

Hun forstår at Isaksen finner likhetstrekk mellom henne og prins Harry.

– De er begge denne såkalte «reserven», og det har vist seg i mange kongehus at det ikke er så lett å både skulle være nummer to og alltid stå til rådighet, men samtidig kanskje skaffe seg en egen karriere. Man har sett det i Danmark, i England og i Norge.

– Men jeg mener at man ikke kan sammenligne det som prins Harry forteller om britisk presse og hvordan norsk presse opererer. Jeg mener det virkelig er to vidt forskjellige verdener.

Behandlingen av Harry og Megan viser at kritikk mot kongefamiliens medlemmer rammer både kvinner og menn, sier Vagle. Foto: RUBA / Backgrid UK

Blant annet viser hun til avtaler mellom det britiske kongehuset og pressen, der prins Harry kunne bli utsatt for sterk kritikk så lenge tronarvingen William ble stilt i et godt lys.

Vagle mener en overhodet ikke har sett noe slikt i Norge.

Märtha Louise sier i intervjuet med SVT at hun ikke tror hun hadde fått så mye kritikk hvis hun ikke var en kvinne. Dette er Vagle skeptisk til.

– Da kronprins Håkon traff Mette-Marit, så var det ikke slik at valget han tok ikke ble kritisert. Harry har også fått masse kritikk for det med Megan, så jeg mener at vi har eksempel på at skjer begge veier.

– Så skal man likevel ikke underkjenne at det å stå i medias søkelys i alle de årene hun har gjort, er slitsomt. Selvfølgelig er det.

Vagle sier at kronprinsen også fikk kritikk i starten av forholdet med Mette-Marit. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fare for akutt underbemanning på slottet

Det er gått tre måneder siden kongefamilien bestemte at prinsesse Märtha Louise skulle slutte å representere det norske kongehuset.

Da mistet hun også muligheten til å være kongelig beskytter for organisasjoner – en rolle hun har trivdes godt i.

Under intervjuet sier prinsessen at hun vil takke ja om hun får spørsmål om å representere kongehuset på nytt.

Trond Norén Isaksen tror det er muligheter for at det kan komme til å skje.

– Kongehuset er i en ganske akutt fare for å bli underbemannet, sier Isaksen, og peker på den høye alderen til flere av de kongelige.

I dag fyller prinsesse Astrid 91 år. Både kongen og dronningen er begge 85 år gamle.

I dag fyller prinsesse Astrid 91 år. Ekspertene mener at kongefamilien er i fare for underbemanning, nå som flere av medlemmene har høy alder. Foto: Lise Åserud / NTB

Den kommende kong Haakon vil dermed ikke ha så mange andre å støtte seg på i offentlig sammenheng.

– I tillegg er kronprinsesse Mette-Marit kronisk syk. Da kan kongehuset få god bruk for Märtha – så kan hun fylle rollen på samme måte som prinsesse Astrid har gjort i en årrekke, sier Isaksen.

Vagle sier at kongehuset har satt døren på gløtt for Märtha Louise, men at et comeback krever at hun klarer å skille prinsesserollen aktivt fra hennes og Verretts næringsvirksomhet.

– Da det ble kjent at hun ikke skulle representere det offentlige lenger, så kunne man lese mellom linjene at det var åpent rom for et comeback. Så jeg tror absolutt at det kan være aktuelt.

– Hun er jo veldig varm og til stede. Det er aldri noen som har utsatt noe på den jobben hun har gjort, den har vært helt formidabel.

Prinsesse Märtha Louise har blitt kontaktet om ytringene i denne artikkelen, og ønsker ikke å kommentere saken videre.