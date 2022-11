Kongehusekspert om Märtha-konklusjon: Skyver problemet foran seg

Etter en to måneder lang prosess for å avklare prinsesse Märtha Louises rolle i det norske kongehuset, ble det i dag klart at hun ikke skal representere kongehuset.

Hun beholder prinsessetittelen, men skal ikke lenger jobbe og være på oppdrag på vegne av kongehuset.

Historiker Trond Norén Isaksen tror dette bidrar til å skape større avstand og tydeliggjøre forskjellen mellom kongehusets virke og prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets virke.

– Samtidig er det et ganske lite skritt, sier han og påpeker at prinsessen de senere årene har hatt ganske få oppdrag for kongehuset.

– Så lenge hun er prinsesse, vil alt hun gjør reflektere på kongehuset. Det åpner for at det kan komme nye kontroverser, og at man kanskje bare skyver problemet foran seg nå.

I en pressemelding på Kongehuset.no sier prinsesse Märtha Louise:

«Min tittel pålegger meg et ansvar. Derfor er det viktig for meg, også i min næringsvirksomhet, at jeg skiller mellom meg som privatperson og meg som medlem av den kongelige familie.»

Nye regler for Durek Verrett: – En veldig, veldig klar føring

Det har flere ganger siden prinsessens forhold til Durek Verrett ble kjent i 2019, stormet rundt dem og deres virksomhet. Paret skulle i 2019 legge ut på en turné med navnet «Prinsessen og sjamanen», og de fikk kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og kongelige titler og begreper.

Det ble da besluttet at Märtha Louise ikke skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammengeng. Nå understreker kongehuset at dette prinsippet også skal gjelder Durek Verrett.

«Det betyr i praksis at prinsessen og Durek Verrett skal unnlate å nevne denne tilknytningen gjennom for eksempel @tagging, bruk av prinsessetittel, eller bruk av bilder eller omtale av andre medlemmer av kongehuset i kanaler der kommersiell aktivitet også foregår. Dette inkluderer intervjuer som har som hovedformål å gi oppmerksomhet til kommersiell aktivitet.»

– Det er en veldig, veldig klar føring som legges på dem, sier Isaksen.

– Om dette lykkes, avhenger av i hvor stor grad dette blir respektert.

Durek Verrett vil når han gifter seg med prinsesse Märtha Louise, ikke få kongelig tittel eller representere kongehuset, opplyser kongehuset i dag. Det legges også strenge føringer for hans bruk av kongelige titler og begreper i kommersiell virksomhet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Lukker ikke døra helt

Han påpeker også at både prinsesse Märtha Louise og kongehuset bruker ordlyden at prinsessen på det nåværende tidspunkt ikke skal representere kongehuset.

– Det betyr at man ikke lukker døra helt, men holder den litt åpen for at hun på et senere tidspunkt kanskje kan begynne å representere igjen. For det er veldig få arbeidende medlemmer av kongefamilien, og kongeparet er 85 år, og prinsesse Astrid er 90 år, sier Isaksen.

Når prinsesse Märtha Louise nå ikke lenger skal representere kongehuset, avslutter hun også beskytterskapene hun har hatt for enkelte organisasjoner og arrangementer.

NRK kunne for et par måneder fortelle at Epilepsiforbundet valgte å avslutte samarbeidet med prinsessen allerede i 2020. Forbundet mente at flere uttalelser fra hennes kjæreste, nå forlovede, Durek Verrett strider med deres verdier og etikk.

Siden har flere foreninger gjort det samme, mens andre har bedt prinsesse Märtha Louise om å avklare sitt syn på alternativ behandling, og klargjøre om hun støtter Verretts uttalelser.

På sin siste jobb som kongelig beskytter for Blindeforbundet i september, da prinsesse Märtha Louise åpnet en ny førerhundskole. Foto: Lise Åserud / NTB

Revmatikerforbundet: Nå står vi ikke lenger i et helsefaglig dilemma

Blant organisasjonene som har hatt prinsesse Märtha Louise som kongelig beskytter, og som har beskrevet det som en utfordring, er Revmatikerforbundet.

Generalsekretær Bo Gleditsch er glad for konklusjonen som nå er truffet.

– Vi mener dette er veldig klokt og ryddig. Det er en fin løsning for alle parter, sier han til NRK.

– Hun har nå ikke lenger noen offisiell binding med vår organisasjon, og da står ikke vi lenger i et helsefaglig dilemma, slik vi gjorde før. Hun sto tilsynelatende for et tankegods som er i strid med det vi står for. Det var en utfordrende situasjon.

I pressemeldingen på Kongehusets nettsider sier prinsesse Märtha Louise i dag at hun «tror alternative metoder kan være viktige supplement til skolemedisin for mange.»

«En varm hånd, en nål, en krystall, naturmedisin, yoga, meditasjon eller en lyttende samtale, tror jeg kan bidra til at livet blir bedre for mange mennesker. Ikke i stedet for, men i tillegg til den behandlingen som gis av helsevesenet,» sier prinsessen.

– Denne «det er mer mellom himmel og jord»-tilnærmingen er selvsagt ikke direkte feil, men den er nok litt naiv, mener Gleditsch.

– Å blande yoga og krystaller blir som en slags helsevasking av sistnevnte. Yoga er trening, hvilket beviselig kan ha positiv effekt på helsen. Krystaller og varme hender er på nivå med astrologi, og vil kun kunne ha mental effekt. Man skal selvsagt ikke kimse av det siste, men det bør i så fall forvaltes av profesjonelle innen mental helse.