For første gang siden krigen går ikke det tradisjonsrike barnetoget i verken Asker eller Oslo til slottsplassen for å vinke til kongefamilien. I år har koronaviruset har lagt en demper på 17. mai feringen.

Vanligvis starter feiringen av nasjonaldagen i Asker i gårsplassen hjemme hos kronprinsfamilien på Skaugum, men ettersom det ikke kommer noe tog i år ønsket familien å møte noen skolebarn utenfor porten.

I år skulle det vært den 75. gangen skolebarna i Asker skulle hilse på kronprinsfamilien.

Kronprins Håkon kom nedover alleen kledd i Asker-bunad for anledningen, mens kronprinsesse Mette-Marit bar en drakt fra Laudal.

Prinsesse Ingrid Alexandra hadde, i likhet med sin far, på seg en Asker-bunad, mens Prins Sverre Magnus hadde på seg en mørk dress.

De to hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle var også pent pyntet og hadde fått sløyfe rundt halsen.

Utenfor porten der kronprinsfamilien dukket opp, ble det holdt en seremoni sammen med en nøye utplukket flokk på 49 personer.

Seremonien startet med musikk fra Asker musikkorps og seks sangere fra Asker kulturskole sto for musikken. Deretter holdt ordfører i Asker kommune Lene Conradi tale og presenterte årets to blomsterbarn for kronprinsfamilien. De to bursdagsbarna som var plukket ut i år var Vilde Elise Vestveit og Philip Wessel Neraal, som begge fyller 7 år i dag.