Kongebiograf: – Kong Harald blir mer populær jo eldre han blir 

Onsdag fyller kong Harald 81 år, noe som skal feires privat og trolig på vinterferie. Folkeligheten, nærheten og den smittende latteren er bare noe av det som har gjort ham svært populær, og kongebiograf Tor Bomann-Larsen tror populariteten øker.

– Generelt er det slik at jo eldre en konge er, desto mer populær blir han. Sånn sett er det ingen nedtur for en konge å fylle år og etter hvert bli gammel. Det er også slik at jo lenger en konge eller dronning sitter, desto mer demonstrerer det pliktfølelse overfor folk og gjerning. Dette er noe folk vet å verdsette. Stillingen til kong Harald vil bare bli sterkere. Selv med en og annen ferie og litt tid for seg selv er det ingen som er i tvil om hvem som er konge i dette landet, sier Bomann-Larsen til NTB.

Til NTB sa kong Harald følgende om fjorårets milepæl og andre fødselsdager.

– Jeg tenkte alltid at de som var 80 var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall.

Flat struktur

Kong Harald har nå vært konge i 27 år. Kong Olav, som han overtok etter, var konge i 33 år.

– Jeg var lettere livredd. Det kanskje beskriver situasjonen. For å være helt ærlig var jeg temmelig sikker på at jeg ikke kom til å greie det. Han var jo utrolig populær, har kong Harald uttalt.

Både han og faren var 54 år da de tok fatt på gjerningen, men der stopper mye av likheten.

– Begge har vært veldig aktive, men kong Olav gjorde alt selv. Han hadde ikke den flate strukturen som kong Harald og dronning Sonja har, der de opererer som et lag med kronprinsparet, sier Bomann-Larsen.

–Vi jobber nær hverandre, har mange møter og snakker mye sammen. Dette er en ordning som jeg har innført selv, og som jeg savnet da jeg var kronprins, har kongen sagt om det.

Nær folket

Kong Harald har også tillagt begrepet «folkekonge» en ny dimensjon: Jordnærhet, med trykk på «nær». Særlig noen av talene hans de siste årene er blitt hyllet for å være inkluderende og rørende. Etter 22. juli-tragedien gråt han med folket, han reiser til området når katastrofer rammer, han ler av seg selv og virker usnobbete.

– Jeg håper og tror at jeg fortsatt er nysgjerrig og har evnen til å innse nye ting og forandre meg på et slags vis. Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og ungdom, sa han da han fylte 80.

Bomann-Larsen tror kong Harald har mange gode år i seg som konge, og da en aktiv én.

– Hans farfar, kong Haakon, satte standarden da han sa at «en konge er enten død eller levende». Det er ikke noe alternativ å tre tilbake, selv om han selv måtte gjøre det etter et lårhalsbrudd og kong Olav fikk slag året før han gikk bort.

– Men kong Harald skiller seg ut ved å ha hatt alvorlig sykdom, men han kommer tilbake.