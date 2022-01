Kong Harald sykmeldt: – Håper inderlig ikke jeg har smittet kongen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kongen skal gjennomføre alle nødvendige undersøkelser og tester, det skriver kongehuset i en pressemelding.

Kronprins Haakon leder dagens statsråd i Kongens fravær. Kronprinsen har ingen symptomer og har testet negativt for korona.

GOD BEDRING: Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsker kongen god bedring, og håper hun ikke har smittet han. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Ønsker kongen god bedring

Torsdag ettermiddag testet utenriksminister Anniken Huitfeldt positivt for covid-19, bare timer etter at hun hadde vært i audiens på Slottet hos kongen, dronningen og kronprinsen. Fredag formiddag ble det kjent at kong Harald er sykmeldt med forkjølelsessymptomer.

NTB opplyser at utenriksministeren ønsker kongen god bedring etter at det ble kjent at han har fått forkjølelsessymptomer.

– Jeg ønsker Hans Majestet god bedring. Jeg har hatt en fin samtale med kronprins Haakon nå i morges, og jeg er takknemlig for at Kronprinsen videreformidler min varme hilsen til kong Harald. Som jeg sa i går så er jeg som alle andre redd for å smitte noen, og jeg håper inderlig ikke at jeg har smittet kong Harald, dronning Sonja eller kronprins Haakon i audiensen i går, skriver utenriksministeren i en uttalelse til byrået.

Assisterende kommunikasjonssjef ved Det Kongelige hoff Sven Gjeruldsen opplyste i går at kongeparet og kronprinsen skulle teste seg etter å ha møtt Huitfeldt i går.

– I ettermiddag ble vi varslet om at utenriksministeren hadde testet positivt for covid-19. Kongeparet og Kronprinsen vil derfor i henhold til smittevernreglene teste seg, opplyste assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruld Gjeruldsen til NRK.

Senere på dagen testet utenriksministeren positivt for korona. Audiensen fant sted klokka 10. Huitfeldt testet positivt om lag fem timer senere, skriver NTB.