Kong Harald med klar oppfordring før koronapreget jul

– Så ble det ingen vanlig jul i år heller, sier kong Harald.

Det er halvannen uke siden regjeringen strammet inn på koronatiltakene og erklærte at «nå er det alvor».

Kong Harald pleier tradisjonelt ikke å tale til folket før nyttårsaften, men i år – som i fjor – er det unntakstilstand.

– Mange går inn i høytiden med skuffelse, savn og bekymring for fremtiden. Jeg sender dere alle et varmt håp om at julehøytiden tross alt må bli preget av varme og omsorg for hverandre, sier kongen en videohilsen til folket.

Kongen: – Igjen tid for å huske på det hver og en av oss kan gjøre

Idet vi nå går inn i nok en jul som er preget av koronarestriksjoner og høye smittetall, kommer han med en klar oppfordring.

– Det er igjen tid for å huske på alt det hver og en av oss kan gjøre, sier kong Harald.

– Ta en telefon til en du vet vil sette pris på det. Send en hilsen til noen som trenger det. Gå en tur med en du bryr deg om. Vi har alle muligheter til å gjøre livet litt lysere for menneskene rundt oss. Familien min og jeg ønsker dere alle en riktig god jul.

Feirer jul på Skaugum

Kong Harald og dronning Sonja skal i år feire julaften sammen med kronprinsfamilien på Skaugum, opplyser Slottet.

Kongeparet skal bo på Bygdøy kongsgård denne julen, og ikke på Kongsseteren, der de pleier å tilbringe julen.

Kronprinsfamilien skal være til stede ved gudstjenesten i Asker kirke på ettermiddagen på julaften. Kongeparet har tradisjonelt gått til gudstjeneste i Holmenkollen kapell 1. juledag, men blir imidlertid ikke å se der i år.

I år, som i fjor, deltar ikke kongeparet på gudstjeneste 1. juledag, opplyser Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til NRK.

Foto: Lise Åserud Foto: Lise Åserud / NTB

Måtte utsette feiringen av prinsessen

Koronasituasjonen gjør at det ikke bare blir en annerledes jul, men også en annerledes januar enn planlagt for kongefamilien.

21. januar fyller prinsesse Ingrid Alexandra 18 år. Tronarvingens myndighetsdag skulle ha vært feiret flere dager til ende.

Men i likhet med mange andre nordmenn som har fått sine store dager rammet av pandemien, utsetter både Slottet og regjeringen den storslåtte feiringen av prinsessen.