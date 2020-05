På dagen 75 år etter Tysklands kapitulasjon markerte kong Harald frigjøringsdagen ved Akershus festning.

Kongen trakk fram motstandsmannen Carl Johan Oftedahls siste budskap, som han skrev i et brev før han fikk dødsdommen av nazistene.

«Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet.»

Kongen la ned en blomsterkrans ved Akershus festning Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Carl Johan Oftedahl fikk aldri oppleve frigjøringen, men 79 år etter hans død oppfordret kongen til å følge hans budskap.

– Vi skal følge motstandsmannen Carl Johan Oftedahls oppfordring. Vi skal bygge Norge videre i kjærlighet, sa kong Harald i talen.

Freden, friheten og folkestyret

Flere ganger henviste kong Harald til den spesielle situasjonen vi har vært i de siste ukene.

– I en tid med mindre frihet for oss alle, en tid som er vanskelig for mange, skal vi også huske på å bygge opp hverandre. For nok en gang har vi blitt minnet om hvor avhengig vi er av våre små og store fellesskap, fortsatte kongen.

Kong Harald på frigjøringsdagen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kongen, som nå er blitt 83 år gammel, var selv åtte år gammel gutt da Norge igjen ble et fritt land 8. mai 1945. Da hadde landet vært okkupert av Tyskland i fem år.

Under andre verdenskrig oppholdt kong Harald seg utenfor Washington D.C i USA, sammen med sin mor og sine søstre.

– I dag feirer vi freden, friheten og folkestyret vårt. Vi feirer samholdet og tilliten mellom oss. Nå skal vi gå videre sammen – med handlekraft og ny bevissthet om det som betyr noe for oss. Om alt vi lever av – og for, sa kongen.

– Uendelig mye å feire

Dagens markering skulle i utgangspunktet vært mer omfattende, men på grunn av den pågående pandemien ble det bestemt at arrangementet skulle foregå uten publikum og gjester.

– I dag skulle vi feire dette stort sammen, over hele landet. I stedet har vi paradoksalt nok fått friheten vår innskrenket. Vi kan ikke markere dagen på akkurat den måten vi hadde ønsket. Likevel har vi uendelig mye å feire og være takknemlige for i dag, sa kongen i sin tale.

Dronningen, kronprinsen og kronprinsessen var også tilstede på markeringen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Heller ikke veteranene som skulle hedres deltok i dag, fordi mange av dem er i risikogruppen for å få viruset. Medaljene som skulle deles ut, vil bli delt ut neste år.

– Jeg vil benytte denne spesielle anledningen til å si en varm takk på vegne av oss alle til dere som på ulikt vis bidro til at vi kunne feire frigjøringen sammen med våre allierte for 75 år siden, sa kong Harald fra talerstolen.

Kapitulasjonsbestemmelsene trådte ikke i kraft før ved midnatt 8. mai, men folk feiret fra nyheten ble kjent allerede dagen i forveien. Den første delen av frigjøringen startet i oktober 1944, da sovjetiske soldater rykket inn i Finnmark.

