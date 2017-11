Kong Harald er utskrevet fra sykehuset

– Hans Majestet Kongen er i fin form og er i formiddag skrevet ut fra Rikshospitalet i Oslo, melder kongehuset.no i en pressemelding mandag.

Kong Harald ble lagt inn på sykehuset på fredag med en infeksjon. I går ble det opplyst at helsetilstanden til kongen er tilfredsstillende, men kongehuset ville ikke si hva slags infeksjon kongen var rammet av.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen sa til NRK i går at kongen har avlyst programmet sitt for mandag, men at tilstanden er i ferd med å bli bedre.

Han skulle etter planen møte sjefen for Sjøforsvaret, representanter for Nasjonalt åndelig råd for bahá'íar, og han skulle også ha møtt brigader Jon Morten Mangersnes og lederen for den norske Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

Det blir ikke opplyst når kong Harald vil være i stand til å gjenoppta sine plikter igjen.