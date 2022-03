– Et mareritt. Hun sa til meg hele tiden: «Vær så snill å ikke nevne det for meg, fordi det er så jævlig», sier Terje Larsen.

Kona Marit tok det tungt da hun skjønte at hun hadde blitt svindlet for ekteparets oppsparte midler til pensjonstilværelsen. Da hadde de vært gift i over 50 år.

Marit og Terje leker med et av barnebarna. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

I 2105 fikk Marit påvist Parkinson sykdom. Legen skrev ut et legemiddel hun skulle ta for å dempe effekten av sykdommen.

Slike legemidler, kalt dopaminagonister, etterligner effekten dopamin har på hjernen. De demper skjelvingene og bidrar til at Parkinson-pasienter kan fungere bedre i hverdagslivet.

Medisinene dempet Marits symptomer. Terje merket at hun også ble mer ivrig etter å bli med på butikken for å handle mat.

Oftere enn før foreslo hun å kjøpe ting Terje mente de ikke trengte.

– Da sa jeg at det har vi ikke bruk for, det legger vi tilbake, Men det er det eneste jeg merket, sier Terje i dag.

– Mennesker i stor krise

Samtidig kan dopaminagonister ha alvorlige bivirkninger. De kan også påvirke andre deler av hjernen, som lystsenteret.

Det kan føre til at noen gjør ting de angrer bittert på.

Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Parkinsonforbundet, sier de ukentlig får henvendelser om impulskontrollforstyrrelser.

– De mest alvorlige tilfellene får vi kanskje månedlig. Det er mennesker i stor krise, mennesker som gråter, som er fortvilte og har fått livene sine ødelagt, sier Skaanes.

Dopaminagonister og impulskontrollforstyrrelser Ekspandér faktaboks Legemidler av typen «Dopaminagonister» etterligner effekten dopamin har på hjernen. De demper skjelvingene og bidrar til at Parkinson-pasienter kan fungere bedre i hverdagslivet.

Parkinsonforbundet er tydelige på at slike medisiner er viktige for personer med Parkinsons sykdom.

Samtidig kan de ha alvorlige bivirkninger.

Dopaminagonister kan også påvirke andre deler av hjernen, som lystsenteret.

I en forskningsartikkel publisert i januar 2014 i det fagfellevurderte tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry heter det at 39 prosent av Parkinson-pasientene som brukte dopaminagonister oppfylte kriteriene for impulskontrollforstyrrelse (ICD).

Artikkelen viste også at det er store mørketall.

Nyere forskning viser at hos pasienter med flere risikofaktorer er risikoen så høy som 50 prosent, ifølge Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Kilder: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, NPE, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Parkinsonforbundet

Pengene som forsvant

Høsten 2017 ble Marit oppringt av en mann i London.

Han lurte på om hun hadde lyst til å begynne med trading. Mannen lovet henne ti ganger pengene tilbake om hun overførte 500 euro til en utenlandsk konto. Marit fikk etter hvert mange slike telefoner.

I løpet av september og oktober hadde Marit overført i overkant av 2 millioner kroner fra sin og mannens konto til kontoer i utlandet, ifølge en dom fra Oslo tingrett.

Terje Larsen sier det tok tid før han ble klar over at noe var skikkelig galt. Marit hadde jobbet med regnskap og var nøktern når det gjaldt ppenger. Han reagerte først da kona begynte å snakke mye engelsk. Til slutt svarte Terje på konas telefon. – Putt inn 25.000, så får du 100.000 i løpet av fire dager, sa de. Julenissen slutta vi å tru på i Norge, sa jeg, for mange, mange år siden. Og nå ringer du ikke mer.

Spilte av intervju i retten

Marit Larsen tok saken sin til Pasientskadenemnda, men tapte. 70-åringen døde av kreft i februar 2021.

Noen måneder etter stevnet ektemannen, ved advokat Janne Larsen Staten, ved Pasientskadenemnda. Det var det Marit hadde ønsket, sier Terje.

De ba retten ta stilling til om informasjonen Marit hadde fått var god nok.

Legen som behandlet Marit Larsen sa i retten at han hadde sagt fra at medisinene hadde bivirkninger. Det fremgår imidlertid ikke av journalnotatene. NRK har vært i kontakt med legen, som sier det samme nå.

Dette sier legen som behandlet Marit Larsen Ekspandér faktaboks Legen som behandlet Marit Larsen sier til NRK at han mener det er overraskende at retten ikke i større grad tok hensyn til vurderingen fra en sakkyndig spesialist i nevrologi, som støttet Norsk pasientskadeerstatnings syn på saken. Nevrologen mente det ikke er påvist at Larsen oppfylte kriteriene for nedsatt impulskontroll og at det ikke kan anføres noen årsakssammenheng mellom medisinering og Larsens investeringer. I rettssaken vitnet også en sakkyndig som støttet anførslene fra Terje Larsen. Denne sakkyndige mente det var usannsynlig at Larsen ville ha utført handlingene uten medisinene. Retten støttet denne vurderingen og la blant annet vekt på at Larsen var utdannet regnskapsfører og alltid hadde vært nøktern med penger. Legen som behandlet Marit Larsen sier han tror vurderingen fra en tredje sakkyndig med spesialkompetanse ville støttet den første sakkyndiges vurdering.

I et intervju Marit ga til TV 2 før hun døde var 75-åringen tydelig på at hun ikke ble informert. TV 2 har tidligere satt søkelys Parkinson-medisiner og svekket impulskontroll.

Intervjuet ble spilt av i retten. Det ble for sterk kost for Terje, som så ned i bordet foran seg.

I slutten av januar falt dommen i Oslo tingrett. I dommen, som ikke er rettskraftig, kom retten til at medisineringen var årsaken til den manglende impulskontrollen og grunnen til Marits endrede adferd og pengebruk.

Hun har utvist en sviktende dømmekraft som i høy grad adskiller seg fra slik hun tidligere har handlet. Tingrettsdommer Nini Ring / Dom fra Oslo tingrett 31. januar 2022

– Ville unngått å bli svindlet

Advokat Larsen sier saken er spesiell.

– Det er den første saken i retten hvor vi får gehør for at hun faktisk hadde impulskontrollforstyrrelse, og at hun ville unngått å bli svindlet rett og slett, hvis hun hadde fått informasjon.

Advokat Janne Larsen har mange saker som gjelder nedsatt impulskontroll etter Parkinson-behandling. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

Retten mener også at tapene kunne vært begrenset om informasjonen hadde vært bedre.

Terje Larsen sier kona var krystallklar på at hun ikke hadde blitt advart av legen om at medisinene kunne ødelegge impulskontrollen. Hadde han visst det, ville han fulgt nøyere med på hva kona gjorde på telefonen og datamaskinen, sier han.

– Det eneste jeg kan anbefale pårørende er å se hva slags piller de får. Da må de passe på. De må kanskje ta fra dem datamaskiner og det som er, så de ikke kan spille bort pengene sine.

Staten, ved nemnda, ble idømt erstatningsansvar og til å betale Terje Larsens saksomkostninger. Dersom tingrettens dom blir stående i neste rettsinstans, lagmannsretten, vil utmåling av erstatning foretas av Norsk pasientskadeerstatning.

Staten anket

Staten anket dommen fra Oslo tingrett.

Svenn Wold Gaulen, avdelingsdirektør for rettssaksavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten sier man er uenige i at det er snakk om en impulskontrollforstyrrelse.

Han mener Marit ble utsatt for et investeringsbedrageri, uavhengig av medisineringen.

– Vi er uenig i tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse. Vi er uenig i at det foreligger informasjonssvikt, og at det er årsakssammenheng mellom informasjonssvikten og skaden.

Terje beskriver Marit som «et meget godt menneske og et stå på-kvinnfolk». – Vi hadde det bra og hadde det vi trengte. Vi reiste og koste oss. Marit brukte også mye tid på å lage fotoalbum med bilder av familien. Tiden etter svindelen var tung for kona. – Hun led veldig fælt av det greiene her. Hun gjorde det.

Endring hos Pasientskadenemnda Ekspandér faktaboks Impulskontrollforstyrrelser er i dag en velkjent og alvorlig bivirkning av dopaminagonister, men ble først godt kjent tidlig på 2000-tallet.

Tidligere var praksisen, i både Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og nemnda, at pasientene ikke fikk medhold i at det hadde skjedd en informasjonssvikt, fordi bivirkningene ikke var så store og uventede at det ga grunnlag for erstatning.

Videre mente NPE og nemnda at bivirkningene heller ikke var en direkte følge av behandlingen.

I nyere studier har forskere sett at over 30 prosent av pasientene som behandles med dopaminagonister, utvikler impulskontrollforstyrrelser over tid.

Hos pasienter med flere risikofaktorer er risikoen så høy som 50 prosent.

På grunn av de nyere studiene mener nemnda nå at ved å informere pasienten og pårørende om risikoen for mulige bivirkninger, vil man kunne gjøre forebyggende tiltak for å begrense det økonomiske tapet pasientene kan pådra seg. Kilde: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Mørketall

Janne Larsen har spesialisert seg på saker som gjelder manglende impulskontroll etter Parkinson-behandling. Sakene gjør sterkt inntrykk. I de verste tilfellene går folk personlig konkurs.

– Veldig mange av Parkinson-pasientene er høyt utdannet og intelligente folk, som har ordentlig kontroll. Så blir hele livet rasert. De blir skilt, de sier opp jobbene sine. De spiller bort alle pengene. De er offer for hyperseksualitet eller hypershopping.

Larsen forteller at klientene opplever mye skam når de skjønner hva de har gjort.

– De isolerer seg og flere har sagt til meg at de har vurdert å ta sitt eget liv, fordi dette er noe de ikke klarer å leve med.

Hun har for tiden har rundt 20 løpende saker av denne typen.

Advokaten sier hun kunne tatt flere saker, om hun hadde kapasitet. Hun tror mange aldri prøver å få erstatning. Enten fordi man ikke har råd til advokathjelp, eller fordi skammen er for stor.

– Det er så mye skamfølelse hos folk at vi bare har sett toppen av isfjellet.

Etter at Marit døde har Terje forsøkt å etablere et nytt liv, i ny leilighet. Likevel blir han stadig minnet på hvor tungt det var for kona å skjønne at hun gamblet bort alle sparepengene deres.

– Jeg rydder litt, finner litt papirer, som jeg ikke visste fantes. Som er fra det opplegget her. Det tar jeg litt hardt, sier Terje.