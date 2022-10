Kona til den belarusiske menneskerettsaktivisten Ales Bjaljatskis seier til nyheitsbyrået AFP at ho er overvelda av kjensler.

– Eg uttrykkjer den djupe takksemda mi til Nobelkomiteen og det internasjonale samfunnet for å anerkjenne arbeidet til Ales, kollegaene og organisasjonen hans, seier Natalia Pinstjuk.

Bjaljatskis fekk tildelt prisen saman med den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Senteret for sivile rettar.

Aljes Bjaljatski sat fengsla mellom 2011 og 2014. I 2020 vart han arrestert og fengsla på nytt etter omfattande demonstrasjonar mot regimet i Belarus. Han sit framleis fengsla utan dom.

– Enorm støtte for oss

– Vi er veldig glade no, seier Natalia Petrova, pressesekretær i Memorial til NRK.

– Det er jo ei enorm støtte for oss. Vi føler at dette er ei anerkjenning frå verdssamfunnet om arbeidet vårt. Vi er veldig takksame for denne ærverdige prisen, held ho fram.

Ho syns det er vanskeleg å seie kva dette har å seie for kampen for menneskerettar i Russland på grunn av krigen i Ukraina og det som skjer i landet no.

– Vi får sjå, men dette er veldig meiningsfullt, og det burde vere meiningsfullt for russiske styresmakter òg.

Oleksandra Romantsova frå Senteret for sivile rettar vart ringt opp av Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad rett før prisen vart offentleggjord.

Når han forklarte kven han var og kvar han ringde frå, kunne ein tydeleg høyre spenninga i stemma hennar.

– Dette er veldig viktig for oss. Det er utruleg, sa Romantsova.

– Kampen for fridom og demokrati

– Eg er veldig glad, seier Natalia Satsunkevich.

Ho jobbar i Viasna, som er organisasjonen til Bjaljatski. Til NRK seier ho at prisen er viktig for arbeidet deira.

– Vi er takksame for denne ærefulle prisen.

Til Reuters seier Petrova at ho håpar prisen kan føre til at Bjaljatski blir lauslaten.

Ales Bjaljatski Ekspandér faktaboks Belarusisk forfatter og menneskerettighetsaktivist.

Utdannet ved Homiel-universitetet i Belarus (historie og filologi), samt ved det belarusiske vitenskapelige akademiet (litteratur).

Vinner av Nobels fredspris 2022

Født i Vjartsilia i russisk Karelen i 1962

Aktiv i menneskerettighetsarbeidet i den tidligere sovjetrepublikken Belarus siden 1980-tallet

Leder for menneskerettsorganisasjonen Vjasna, som han grunnla i 1996

Sitter for øybelikket i fengsel i Belarus uten dom. Han har vært fengslet en rekke ganger, blant annet fra 2011-2014

Har vunnet flere priser, deriblant den svenske Per Anger-prisen i 2006 og Den norske Helsingforskomiteens Sakharovs frihetspris samme år.

Gift med Natalja Pintsjuk og har en sønn, Adam.

Belarus' opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja seier at nobelprisen anerkjenner kampen for fridom og demokrati etter at Bjaljatski fekk prisen.

– Gratulerer til den belarusiske menneskerettsforkjemparen og den politiske fangen Aljes Bjaljatski for å ha fått Nobelprisen for 2022, skriv ho på Twitter.

– Prisen er ei viktig anerkjenning for alle belarusarar som kjempar for fridom og demokrati. Alle politiske fangar må lauslatast, seier ho.

– Fredspris vi treng i vår tid.

I ei pressemelding frå Den norske Helsingforskomité seier dei at dette er ein fredspris vi treng i vår tid.

– Dette er ein utruleg gledeleg pris som vi i Helsingforskomiteen har håpa på i mange år, seier Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Ho legg til:

– Den er ei viktig anerkjenning av den store betydninga sivilt samfunn, demokrati og menneskerettar har for å skape og sikre fred.

Organisasjonen Amnesty kjem også med gratulasjonar. Generalsekretær John Peder Egenæs seier at Amnesty har jobba saman med desse organisasjonane gjennom mange år, og at dei gjer ein viktig innsats for å dokumentere situasjonen i Russland, Belarus og Ukraina.

– Dei dokumenterer korleis det er på bakken i ei tid med krig i Europa, og organisasjonane speler på ulike måtar ei viktig rolle i samfunna sine. Så for oss som jobbar med menneskerettar, er det ein pris vi er glad for, seier Egenæs.

Nominert Memorial fleire gongar

– Gratulerer til den russiske organisasjonen Memorial, den ukrainske organisasjonen Senteret for sivile rettar, og aktivist Aljes Bjaljatski frå Belarus, med Nobels fredspris, skriv Erna Solberg i ei pressemelding.

Solberg fortel at ho faktisk har nominert Memorial til Nobels fredspris fleire gonger. Høgre gav også Sjur Lindebrække-prisen til organisasjonen i 2012, seier ho vidare.

– I 2015 gav vi same pris til Senteret for sivile rettar. Dei har verna retten til å kritisere makt, og gjort eit viktig forsøk på å dokumentere krigsbrotsverk og misbruk av makt. Verdige vinnarar, skriv Solberg.

Nato-leiarens Stoltenberg gratulerer også vinnarane på Twitter.

– Retten til å snakke sanning til makta er grunnleggjande for frie og opne samfunn, skriv Stoltenberg.

SV-leiar Audun Lysbakken seier at dette er ei rett og god tildeling. I ei pressemelding gratulerer han vinnarane, og seier at partiet nominerte Memorial til prisen i 2020.

– Krigen i Ukraina og den autoritære utviklinga i Russland er ein av dei viktigaste truslane mot global tryggleik på mange år. Det er ei viktig påminning for oss alle om viktigheita av eit sterkt og aktivistisk sivilsamfunn for å fremje demokrati og menneskerettar, seier Lysbakken.