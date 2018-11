Kona spontanaborterte under KrF-dramaet: – Barna hjalp oss

Da Knut Arild Hareide ferdigstilte boken «Det som betyr noe» i sommer, som skulle utløse en stor maktkamp i KrF og sette norsk politikk på hodet, hadde han og kona Lisa Maria fått en gledelig nyhet. De ventet sitt tredje barn.

Men noen uker før kampen om KrFs retningsvalg toppet seg, da fosteret var elleve uker, spontanaborterte Lisa Maria Hareide.

– Den typen vonde ting gir et perspektiv på livet som egentlig har vært godt å ha med seg denne høsten, sier Knut Arild Hareide i Lindmo, som sendes på NRK i kveld.

Travel høst

I ukene som fulgte reiste partilederen landet rundt for å overbevise KrF-ere om å støtte ham i å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Etter hvert utspilte det seg også en stor maktkamp mot den borgerlige siden i partiet, med Kjell Ingolf Ropstad i spissen. Tiden frem mot landsmøtet 2. november ble intens. Så ble det klart at Hareide hadde tapt kampen om partiets retningsvalg.

– Jeg er imponert over at Knut Arild har stått i alt dette denne høsten, men samtidig vært 100 prosent til stede for meg. Det har bundet oss tettere sammen, sier Lisa Maria Hareide.

Lisa Maria Hareide sier Knut Arild Hareide var der for henne selv om han måtte være mye borte etter spontanaborten. Foto: NRK

Hun har tidligere snakket om spontanaborten i KK. Dette er første gang Knut Arild Hareide kommenterer det som skjedde. Han sier paret klarte å finne tid til å bearbeide sorgen midt i det politiske dramaet.

– Når hun trenger mannen sin ekstra, hadde du hodet og kalenderen full av politikk?

– Det var det vanskelige. Men jeg opplevde at vi fikk tid sammen. Det hjelper oss veldig at vi har to barn. Jeg tenker på de som opplever dette, og ikke har barn. Det må være veldig vanskelig, sier han.

Vanlig med spontanabort

Mellom 10 og 30 prosent av alle svangerskap ender med spontanabort, ifølge Helsenorge.no. De aller fleste spontanabortene skjer før uke tolv i svangerskapet.

Det er andre gang ekteparet Hareide går gjennom dette. Også i 2014 mistet de et ufødt barn.

– Vi gikk inn i denne kampen med gleden om at vi skulle bli fem til våren. Det kunne vi glede oss over, uansett hvilken retning KrF valgte å ta. Det var tungt å nok en gang skulle gå gjennom en spontanabort. Men så har vi forstått at det er utrolig vanlig. Ekstremt mange opplever dette, sier Lisa Maria Hareide.

– Vi kjenner på en takknemlighet for barna vi har. Det har vært vår glede midt oppi den sorgen, sier hun.