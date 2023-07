– Fra tidligere vet vi at hytteeiere var her 21 dager i snitt i året, nå vet vi at folk er her mye lenger. Da mener vi det er rettferdig at kommunene med hytter skal få noe mer av inntektene, sier Runar Bekkhus i Færder Venstre.

Han sitter på stranda i Sandøsund i gamle Tjøme, nå en del av Færder. Her øker befolkningen til rundt 50.000 personer hver sommer. I tillegg er mange her ellers i året.

Etter pandemien har langhelgene og hyttekontorene overlevd.

– Vi får ikke skatteinntektene fra hytteboere som er mye her, vi foreslår at kommunene som har mange fritidseiendommer skal få en del av inntektsskatten de betaler der de bor, men vi vil ikke ha eiendomsskatt, sier Bekkhus.

HYTTEKONTOR: Ormelet i Færder kommune. Hyttekontorene lever videre etter pandemien. Foto: Anders Børringbo, NRK

I dag følger inntektsskatten kommunen der du er bosatt. Du må oppholde deg et sted mer enn 180 dager i året for å melde flytting og dermed betale skatt et nytt sted.

Vil dele inntektsskatten

Bekkhus og Venstre mener systemet i dag er urettferdig. I et notat bruker partiet «deltidsboere» om hytteeiere og skriver:

«Dette kan f.eks. løses ved at deltidsbeboeren/skattyteren selv velger/bestemmer hvor mange mnd. eller 12deler man bruker/bebor sin Færder-eiendom, og kommuneskatten fordeles med f.eks. 3/12 deler til Færder kommune»

– Blir ikke dette et stort byråkrati for å regne ut hvor mye hver kommune skal få?

– Vi vil at det skal være en mindre, fast prosentsats som er lett å administrere. Det primære ønsket er jo at folk skal melde flytting hit, men det er ikke alltid realistisk, sier Bekkhus.

– Vi tror det er mulig å få dette vedtatt sentralt og har allerede luftet dette med Venstres ledelse, forteller han videre.

– Spennende forslag

Færders ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) støtter skatteforslaget.

VIL HENTE SKATT: Ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) støtter forslaget om å hente inn inntektsskatt. Foto: Anders Børringbo, NRK

– Dette er spennende og har vært foreslått tidligere. Dette må jo bestemmes sentralt ved lovendring, men det er en rettferdig tanke jeg liker, sier Sanness Andersen til NRK.

Han ser at mange flere er lenger på hyttene, en trend han mener kom allerede før pandemien.

– Når mange hyttefolk er her, er det vi som har ansvaret for dem i forhold til hjemmetjeneste med mer. At vi da kan vi få en del av inntektsskatten er ikke meg imot, sier han, før han fortsetter med et smil:

– Nå er det jo slik at ordføreren i Bærum og byrådslederen i Oslo neppe vil støtte dette.

– Men den debatten er du villig til å ta med dine partifeller sentralt?

– Ja, det vil jeg. Det er nok en lang vei fram, men jeg synes forslaget er godt.

Finansdepartementet

Finansdepartementet styrer hvordan skattene kreves inn. Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) svarer i en epost til NRK at de ikke vet nok om konsekvensene av forslaget:

– Vi merker oss forslaget fra Venstre i Færder kommune. Dette er ikke utredet og vi må ha mer kunnskap om eventuelle konsekvenser av et slik forslag for å kunne ta stilling til det, skriver Grimstad.