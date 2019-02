Kommunetopper går fri etter familie-ansettelser

– Det kan ikke være slik at når man bryter kommunens etiske retningslinjer, så blir man bare omplassert og kan fortsette å heve høye lønninger, sier Høyre-politiker Morten Steenstrup til NRK.

Tre kommunesjefer i Oslo har ikke fått noen sanksjoner etter at de brøt kommunens regler gjentatte ganger i kommunens eiendomsforetak Omsorgsbygg.

– Dette tror jeg ikke at skattebetalerne har noen forståelse for, sier bystyrerepresentant Morten Steenstrup til NRK.

Steenstrup er bekymret for hvilke signaler saken sender til de over 50.000 andre ansatte i Oslo kommune. Han har nå stilt åtte spørsmål til byrådens håndtering av Omsorgsbygg-saken.

– Byrådens håndtering av disse sakene er meget viktig for styringen av hele Oslo. Det er viktig at alle arbeidstakere i Oslo kommune vet at det blir reagert adekvat når regelverket blir brutt, sier Steenstrup.

Ingen sanksjoner

I Oslo kommune er det slik at brudd på de etiske reglene kan gi alt fra muntlig advarsel til tjenstlig tilrettevisning, skriftlig advarsel eller avskjed. Det har ikke de tre direktørene i Omsorgsbygg fått.

Morten Steenstrup (H) mener Oslo kommune lar toppledere slippe for lett. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Direktøren selv, Per Morten Johansen, ble i fjor omplassert. Han mistet sitt personlige tillegg, og har avtale om at Oslo kommune skal finne en ny toppstilling til ham. Her beholder han grunnlønnen på over en million kroner. Ingen av konsekvensene regnes som sanksjoner i henhold til kommunens reglement.

Et av flere spørsmål Morten Steenstrup (H) nå krever svar på til neste møte i finanskomiteen, er hva som skal til for å avskjedige ledere i Oslo kommune som bryter norsk lov og kommunens etiske regler.

Spørsmålene i saken går til byråd Kjetil Lund (Ap), som leder byrådsavdelingen for næring og eierskap.

Hemmelig begrunnelse

NRK har stilt følgende to spørsmål til kommunaldirektør Eli Vorkinn ved byrådsavdeling for næring og eierskap, som har ansvaret for Omsorgsbygg og personalansvar for Per Morten Johansen:

Hvorfor vil du ikke gi Per Morten Johansen en formell sanksjon på regelbruddene han har begått?

Har du vurdert hvilket signal dette sender til andre ansatte i kommunen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere de vurderinger som gjøres i personalsaker, svarer Vorkinn.

Kommunaldirektør Eli Vorkinn vil ikke svare på spørsmål om saken. Her ved siden av Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap. Foto: Vegard Venli / NRK

Også to andre direktører har brutt kommunens regler. Den ene er HR-direktør Tone Hølmebakk, som en rekke ganger ansatte direktørens datter og svigersønn i stillinger som ikke var lyst ut. Den andre er juridisk direktør Jon Søland, som ga direktørens svigersønn en lønnsøkning på 120.000 kroner til tross for at han var inhabil. Søland har ikke deltatt i ansettelsesprosesser av venner eller familiemedlemmer.

På spørsmål fra NRK om noen av de to direktørene blir møtt med sanksjoner, svarer fungerende administrerende direktør Tore Fredriksen:

Den nye direktøren i Omsorgsbygg, Tore Fredriksen. Foto: Undervisningsbygg

– Det er ikke planlagt endringer eller sanksjoner knyttet til ledelsen i Omsorgsbygg.

På spørsmål om NRK kan få innsyn i vurderingen som viser hvorfor de to direktørene får fortsetter i sine stillinger uten noen former for sanksjoner, svarer Fredriksen:

– Vi har gjort våre vurderinger, men det foreligger ingen skriftlig dokumentasjon på det.

NRK har tidligere omtalt hvordan de to direktørene brøt kommunens regler da de trosset beskjeden fra sine overordnede, og behandlet både lønnsøkning og etterutdanning til sjefens familie på egen hånd.

Avviser kritikken

HR-direktør Tone Hølmebakk har ikke besvart NRKs henvendelser om saken. Hun har tidligere beklaget i Dagbladet at hun ansatte direktørens svigersønn bare to uker etter at hun fikk beskjed fra styrelederen og kommuneadvokat Hanne Harlem om hvordan reglene skulle praktiseres.

Juridisk direktør Jon Søland sier dette om kritikken han fikk fra Kommunerevisjonen fordi han besluttet lønnsøkning til direktørens svigersønn:

– All den tid den nevnte lønnsjusteringen ble lagt frem for styreleder for kommentar og han også var med på den endelige gjennomføringen i ettertid, kan jeg vanskelig se at noe i rapporten skulle gi grunnlag for arbeidsrettslige reaksjoner.

Per Morten Johansen har ikke besvart NRKs henvendelser om saken.