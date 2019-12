Kommunetopp får advarsel etter ansettelser av hans datter, svigersønn og forlover

Oslo kommunes regler ble gjentatte ganger brutt da både datteren, svigersønnen og forloveren til direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg ble ansatt.

Johansen måtte gå av i fjor som direktør etter at ansettelsene ble avslørt. Ifølge sluttavtalen beholdt han lønnen, og fikk tilbud om nye arbeidsoppgaver i kommunen.

Oslo kommune har nå besluttet å gi Johansen en skriftlig advarsel.

«Vi gjør oppmerksom på at dersom tilsvarende eller andre kritikkverdige forhold i tjenesten skulle oppstå, vil det kunne medføre opphør av ditt ansettelsesforhold», står det her.

Per Morten Johansen ønsker ikke å stille til intervju om denne saken. Han er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen.

Oslo kommune gir advarsel til tidligere toppsjef etter gjentatte brudd på kommunens etiske retningslinjer. Foto: Kyrre Lien

Kritiserer ansettelseskultur

Da det stormet rundt Omsorgsbygg-saken i fjor, holdt Johansen et allmøte for sine ansatte.

– Det at vi driver med intern karrierebygging, at vi har midlertidige stillinger som går litt mer over til permanente, at vi forlenger midlertidige stillinger også videre. Det har vært en del av policyen vår, sa Johansen.

Det var Dagbladet som brakte lydopptaket fra allmøtet.

– Vi er en lettbeint organisasjon. Vi finner nye muligheter. Og jeg tenker at det er liksom Omsorgsbygg. Det er litt av verdiene våre, det er sånn vi ønsker å ha det, sa Johansen videre.

I advarselen Johansen nå har fått fra kommunen kritiserers han for, «gjennom utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og beordringer, å ha tillatt en praktisering som samlet sett fører til en svekkelse av grunnprinsippet om offentlige utlysninger og fri konkurranse der alle kvalifiserte søkere kan søke».

NRK har spurt Per Morten Johansen om han ønsker å beklage overfor alle som dermed har gått glipp av muligheten til å søke jobb i Omsorgsbygg på samme vilkår som andre.

Johansen har verken svart på dette eller andre spørsmål fra NRK.

Taust fra kommunen

NRK har også spurt om Oslo kommune vil beklage overfor alle de personer som har gått glipp av muligheten til å konkurrere om å få stillinger i Omsorgsbygg, som følge av praksisen som utviklet seg under Johansens ledelse.

Kommunaldirektør Eli Vorkinn i byrådsavdelingen for næring og eierskap ønsket ikke å stille til intervju med NRK. Og i en e-post til NRK skriver Vorkinn at hun ikke vil svare, ettersom hun anser at spørsmålet er av «retorisk karakter».

Med samme begrunnelse har også Vorkinn avvist å svare på følgende spørsmål fra NRK:

Per Morten Johansen inngikk sluttavtale med kommunen for over ett år siden. Hva er bakgrunnen for at vedtaket om tjenestepåtale først kommer nå?

Hvorfor mener dere at det var riktig å gi Per Morten Johansen en tjenestemessig reaksjon?

Kan tjenestepåtalen sees som et signal til andre ansatte i Oslo kommune om hva som er greit og ikke?

Eli Vorkinn vil ikke svare på NRKs spørsmål. Foto: Vegard Venli / NRK

Brøt helt grunnleggende regler

Tidligere har Johansen forklart flere av familie-ansettelsene ved å vise til at han hadde misforstått reglene. Han har sagt at han trodde reglene ikke ble brutt, så lenge det var underordnede av ham som ansatte familiemedlemmer:

– Jeg beklager at jeg ikke hadde kunnskap om reglene. Jeg beklager at min håndtering på det som gikk på avledet habilitet, ikke var korrekt. Jeg trodde jeg hadde gjort en riktig og god vurdering, som viste seg å være feil, uttalte Johansen til Dagbladet i fjor.

Det at Johansen misforsto reglene på denne måten er en del av grunnlaget for advarselen han har fått fra Oslo kommune:

«Det går frem av saksopplysningene at du ikke var kjent med reglene om avledet habilitet. Kommunen mener at det er ditt ansvar som daglig leder å være kjent med eller sette seg inn i slike grunnleggende regler for saksbehandling i offentlig sektor, og uansett sørge for at foretaket har rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av disse reglene», står det i advarselen.

Direktøren får også kritikk for at han satte andre ansatte i en vanskelig situasjon ved å la sin egen datter jobbe i foretaket:

«Du burde samtidig forstått at det vil være vanskelig for underordnede i foretaket å treffe avgjørelser av potensielt stor betydning for din datter på et uavhengig og fritt grunnlag», skriver kommunen.

Oslo kommune opplyser at Per Morten Johansen er beordret til tjeneste i Renovasjonsetaten - og at han for tiden jobber i direktørens stab.