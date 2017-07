– Staten må slutte å plassere viktige tilbud langt utenfor sentrum, sier spesialrådgiver Anne Johanne Enger i KS.

Det er vanskelig å få øye på noen by ved sykehuset på Kalnes i Østfold, som åpnet i 2015. Sykehuset ligger ved E6, omgitt av natur – og parkeringsplasser.

Med så mange ansatte som et sykehus har, er det selvsagt en fordel om flest mulig kan sykle eller gå til jobb, sier overlege Jan Henrik Lund.

Det er sju kilometer til sentrum av Sarpsborg og 17 kilometer til Fredrikstad. Av flere tusen ansatte er det ytterst få som sykler hit.

– For de fleste blir det for langt, sier Jan Henrik Lund, barnelege på sykehuset og sykkelentusiast. Han viser fram de ansattes sykkelparkering.

– Her er det sjelden fullt. Det er færre som sykler hit enn vi håpet på forhånd, sier han.

– Øker bilbruken

Det var riktignok Østfold fylkeskommune som eide sykehuset da det i sin tid ble bestemt at det nye skulle bygges på Kalnes. Seinere har staten overtatt ansvaret for sykehusene, og fortsetter ifølge Anne Johanne Enger å bygge nye utenfor sentrum.

– Viktige statlige tilbud må legges sånn at flest mulig kan komme med kollektivtransport, sykkel eller til fots, mener spesialrådgiver Anne Johanne Enger i KS.

– Sykehuset i Østfold, det nye sykehuset i Stavanger (fem kilometer fra Stavanger sentrum) og det nye sykehuset i Molde (to mil fra sentrum) øker bilbruken fordi de ikke ligger sentralt til, sier Anne Johanne Enger. Hun mener også plasseringen av den nye politistasjonen i Arendal, fem kilometer fra sentrum, er uheldig.

– Derimot ligger St.Olavs hospital sentralt i Trondheim helt perfekt til, sier Enger.

Syklene som forsvant

På sykehuset i Østfold konstaterer Jan Henrik Lund at de fleste kommer seg dit med bil.

– Da sykehuset lå inne i Fredrikstad kunne de stå fem hundre sykler utenfor. Nå er det maks hundre, sier han.

I sykkelgarasjen for de ansatte er det plass til mange sykler. – Det er sjelden fullt, sier barnelege og sykkelentusiast Jan Henrik Lund.

– Stortinget har vedtatt at trafikkveksten i byene skal skje med kollektivtransport, sykling og ved at folk går. Da må staten legge sykehus, høyskoler og politistasjoner slik at det blir mulig, sier Anne Johanne Enger.

– Men ofte plasserer jo staten ting midt mellom to byer fordi lokalpolitikerne der ikke blir enige?

– Ja, men da må staten utfordre politikerne og si at her har vi et større mål å nå, og da må man plassere viktig virksomhet i ett av byområdene, sier Enger.

Staten lover skjerping

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier han har skjerpet kravene til sentral lokalisering i byene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lover skjerping:

– Det finnes mange eksempler både i stat og kommune på at man har planlagt og bygd feil. Jeg strammet inn retningslinjene i 2014. Nå inngår vi avtaler med byene og legger til grunn at det skal bygges mer rundt kollektivknutepunktene. Det gjelder også statlige virksomheter, sier han.