Kommunen gir lavere korona-husleie – men staten sier nei

– Kommunen har kuttet leien med rundt 40 prosent. Vi har vært helt avhengige av den hjelpen, forteller Magne Rekstad som driver kroa på Fredriksten festning i Halden.

Han kan se over mot selskapslokalene Kongshallene. Der er det en annen grunneier, nemlig staten ved Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har ikke senket husleien, og har vist til at Finansdepartementet har gitt beskjed om at det har de ikke anledning til.

Krever stortingsvedtak

I brevet Forsvarsdepartementet (FD) sender til Forsvarsbygg 31. mars 2020 står det nemlig:

«FD har slik vi ser det ingen fullmakter til å ettergi husleie og har derfor kontaktet Finansdepartementet (FIN) slik at en eventuell ettergivelse eller utsettelse kan samordnes med regjeringens tiltak. Tilbakemeldingen fra FIN er sammenfallende med departementets forståelse av økonomiregelverket ... Ettergivelse av statlige krav krever som utgangspunkt hjemmel i stortingsvedtak ...»

Finansminister Jan Tore Sanner vil ikke kommentere hvorfor han oppfordret andre til husleiekutt samtidig som Staten ikke kutter. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Leietaker av Kongshallene er kjent med at NRK lager sak, men ønsker ikke å stille til intervju.

Det gjør heller ikke finansminister Jan Tore Sanner selv om han skrev følgende da han presenterte kompensasjonsordningen for bedriftene: «..vi forventer at både gårdeiere og andre tar sin del av ansvaret, for eksempel ved å redusere husleien der det er mulig»,

Stor forståelse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker heller ikke stille til intervju. Departementet skriver:

Har ikke tid: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde ikke tid til å kommentere hvorfor de ikke gir avslag på husleien til leietakere hos Forsvarsbygg. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

«Forsvarsdepartementet har stor forståelse for at sivile leietakere har hatt utfordringer som følge av den pågående pandemien, men det er etablert statlige kompensasjons- og tilskuddsordninger for å avhjelpe situasjonen, og alle anmodninger til Forsvarsbygg om ettergivelse av husleie er derfor avslått. Dette er i tråd med fullmaktene Forsvarsbygg har fått av departementet..»

På Akershus festning er daglig leder i Fauna Eiendom, Rasmus Os frustrert.

Han har også fått gjentatte avslag på lette i husleie. Det til tross for at de leier lokalene videre og ifølge han selv, der derfor ikke har mottatt kontantstøtte knyttet til lokalene.

– Det er klart at dette er en spesielt tung kostnad når vi har hatt flere millioner i tap som følge av den lange nedstengningen. Og det oppleves da som litt rart at staten som utleier i hele koronatiden har fakturert full husleie. Det har ikke kommet på tale med noe leiereduksjon selv om vi ikke har fått noe fra kompensasjonsordninger. Den dugnaden Jan Tore Sanner oppfordret alle gårdeiere å bidra til, den gjaldt tydeligvis ikke staten som utleier, sier Os.

På Fredriksten i Halden har Rekstad medfølelse med kollegaen på festningen som møter en litt annen holdning fra utleier.

– Ja, jeg har skjønt det. Vi snakker jo sammen. Det er jo forskjell på stat og kommune, sier han og legger til at han gleder seg til en sommer tross litt færre folk.