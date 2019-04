Kommunebarometer: Høyre mest tilbake

– Vi er ikke fornøyd, sier nestleder i Høyre, Bent Høie.

Han liker ikke tallene han ser i kommunebarometer Norstat har utført for NRK og Aftenposten i april. Høyre faller nesten fire prosentpoeng fra mars, og har en oppslutning på 22,1 prosent.

Trend: De store faller

Siden januar har Norstat, på oppdrag fra NRK og Aftenposten, spurt folk hva de ville stemt om det var kommunevalg i morgen. I årets første måned svarte 26,9 prosent av de spurte Høyre. Siden den gang har partiet falt 4,8 prosentpoeng.

– Dette er ikke et resultat vi synes er godt nok, og hele Høyre kommer til å jobbe for et annet resultat i valget, sier Høie.

Kommunebarometer april 2019 Periode 26/3–1/4. 628 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,5 pp. Parti Endring −0,5 R 2,8 % −0,5 +2,0 SV 7,7 % +2,0 −1,6 AP 28,0 % −1,6 +1,2 SP 12,0 % +1,2 −0,6 MDG 5,5 % −0,6 −0,4 KRF 4,9 % −0,4 +0,7 V 3,4 % +0,7 −3,7 H 22,1 % −3,7 +1,1 FRP 8,4 % +1,1 +1,7 Andre 5,1 % +1,7 Kilde: Norstat

Også Arbeiderpartiets formkurve peker nedover.

I januar svarte 31,1 prosent av de spurte at de ville stemt Arbeiderpartiet. I kommunebarometeret for april er partiets oppslutning 28 prosent, ned 1,6 prosentpoeng fra forrige måned.

Ap langt unna 2015-tall

Sammenlignet med lokalvalget i 2015, er nedgangen på hele fem prosentpoeng. Målt opp mot valgresultatet, har ingen andre partier et like stort fall.

– Tallet skulle gjerne vært høyere. Det er mulig å hente det inn. Før valget for fire år siden lå vi langt over det nivået, og falt ned. Nå tror jeg vi kan komme opp, hvis vi får fokus på de politiske sakene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

OPP OG NED: – Landsmøtet er en anledning til å få fram politikk. Når det handler om Arbeiderpartiet, og ikke politikk, mister vi tillit. Når vi får fokus på politikk, så får vi tilliten tilbake, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Torsdag samles 300 arbeiderpartifolk til landsmøte i Oslo. Der blir det viktig for Støre og resten av partiet å legge en plan for hvordan Ap kan vinne flere velgere og beholde makten i de største byene.

Sp håper på rekordvalg

For Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er det ikke i storbyene kampen først og fremst står. Men i mindre byer og kommuner ligger «ordførerpartiet» an til å gjøre et svært godt valg, om formen holder helt inn.

MYE Å LE AV: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er i medvind for tiden. Først 9. september kommer fasiten. – Velgerne avgjør på valgdagen, sier Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I kommunebarometeret for april svarer 12 prosent av de spurte at deres stemme går til Senterpartiet, opp 1,2 fra marsmålingen. Om det blir valgresultatet 9. september, vil det være Senterpartiets beste kommunevalg siden de ble stiftet i 1920.

– Vi har satt oss to mål. Det ene er å bli ett av Norges tre store partier, for vi mener at dagens sentraliseringspolitikk er feil. Det andre er å gjøre det beste lokalvalget i partiets 99 år lange historie. Vi har aldri hatt så mange lister som nå, og det er et godt utgangspunkt, sier Sp-leder Vedum.

Aprilmålingen er også hyggelig lesning for SV. I kommunebarometeret går partiet fram to prosentpoeng fra mars, og har en oppslutning på 7,7 prosent. Sammenlignet med valgresultatet for fire år siden har SV en betydelig framgang. I 2015 stemte bare 4,1 prosent av velgerne på Audun Lysbakkens parti.

Frp fortsatt under valgresultat

For Frp ser ikke tallene like lyse ut. For fire år siden fikk de 9,5 prosent av stemmene, og gjorde sitt dårligste lokalvalg på 20 år. I aprilmålingen får de en oppslutning på 8,4 prosent. Det er en liten oppgang fra marsmålingen, men partiet ligger fortsatt langt under der de vil være.

SKUFFET: I 2015 erkjente Frp-leder Siv Jensen at de hadde gjort et dårligere valg enn håpet, og sa det var lov til å være skuffet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Venstre og KrF får en oppslutning på 3,4 og 4,9 prosent i målingen. For Venstre betyr det en oppgang på 0,7 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF går litt tilbake. Rødt går ned 0,5 prosentpoeng til 2,8 i kommunebarometeret. MDG 5,5 prosent, ned fra 6,1 i mars.