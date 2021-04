Munnbind, hansker, vernebriller. Stellefrakk og søppelpose. Og håndsprit. Alt må gjøres klart og tas på i tur og orden før helsefagarbeider Jasmine Hugger kan gå inn til sin bruker.

Det er mange steg i smittevernrutinen før hun går inn til brukeren i hjemmetjenesten i Moss kommune. Enda flere på veien ut. Hanskene av først. Så vrenge av frakken, kaste munnbindet. Hendene sprites minst tre ganger før hun er klar til å sette seg i bilen igjen.

I løpet av arbeidsdagen gjentar hun dette opptil 20 ganger.

– Listene er jo like fulle som før. På en kveldsvakt kan det være 20 besøk. Men det er ikke lagt til mer tid til smittevern, sier hun.

Nå er Jasmine Hugger en av om lag 450.000 ansatte i landets kommuner som vil ha mer lønn.

Mørkeblå smittefrakk, blå hansker, lyseblått munnbind, knallgrønne vernebriller. Alt må med i sekken før arbeidsdagen kan starter. Foto: Bjørn Christian Jacobsen

Vil ha mer enn et klapp

Før årets kommuneoppgjør har både lærere og sykepleiere vært tydelige på at de krever høyere lønn etter pandemiåret 2020. Onsdag morgen sa Carl Hellstenius Heuch ved Løkeberg skole i Bærum til NRK at årets lønnsoppgjør er svært viktig for lærerne:

– Vi har lenge vært lønnstapere. Nå håper vi at vi får anerkjennelse for den viktige jobben vi gjør i samfunnet.

Gjennomsnittslønn etter yrke i 2020 Grunnskolelærere 561.000 Sykepleiere 550.200 Helsefagarbeidere 485.640 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 642.360 Spesialsykepleiere 602.280

Kilde: Teknisk beregningsutvalg

Men også helsefagarbeidere og renholdere har vært i frontlinjen i pandemien. Nå må partene i lønnsoppgjøret avgjøre hvem som fortjener mer lønn aller mest.

– Jeg føler jo at vi som står i fronten fortjener lønn for arbeidet. At nå er det vår tur til å få betalt for jobben vi gjør, sier Hugger.

Smitten kan komme tett på når jobben er å stelle og passe på andre mennesker med små og store helseutfordringer. Hugger har hatt både brukere og kolleger med koronasmitte.

– Hvordan har jobben endret seg etter pandemien?

– Det er mye mer usikkerhet. Man vet aldri hva man kommer til. Man vet aldri hva man kan oppleve inne hos brukerne. Og så har man jo også merket et større tidspress.

Etter om lag ti år i yrket har hun en årslønn på 377.000 kroner uten tillegg. Med ulempetillegg er den mellom 390- og 400.000 i året.

– Jeg synes fagarbeiderne i helsesektoren fortjener å noe mer enn et klapp på skulderen og klapp i gata.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er i gang. Fra venstre: Tonje Leborg (Akademikerne kommune), Odd-Haldgeir Larsen (Fagforbundet), Tor Arne Gangsø (KS), Lizzie Ruud Thorkildsen (YS kommune) og Steffen Handal (Unio). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ikke noen superliga i kommunene

Vårens lønnsoppgjør startet onsdag i kommunesektoren. Der vil alle ha mer lønn etter et år som har satt et ekstra stort press på ansatte i kommunene. Både renholdere, helsefagarbeidere, sykepleiere. barnehageansatte og lærere har stått på for å få Norge gjennom pandemien. Nå vil de ha betalt.

Fagforeningene, som representerer de ulike ansatte i kommunene, hevder også at kommunalt ansatte må få igjen et etterslep på inntil 0,5 prosentpoeng fra fjorårets oppgjør.

Da stanset oppgjøret på 1,7 prosent, men industriarbeidere fikk likevel i snitt 0,5 prosentpoeng mer i lønnsvekst gjennom lokale lønnsoppgjør.

Nestleder i LO Kommune, Odd Haldgeir Larsen, vil likevel ikke gå inn for at enkelte grupper i kommunene skal få større vekst enn andre.

– Det er ansatte i mange yrkesgrupper som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor er det ikke bare noen yrkesgrupper, men hele laget av kommunalt ansatte som må få sikret kjøpekrafta.

Vi må unngå en superliga i kommunene, der enkelte arbeidsgrupper kommer bedre ut av lønnsoppgjøret enn andre, mener nestleder i LO-kommune Odd Haldgeir Larsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Larsen advarer ulike yrkesgrupper om å ta til orde for at akkurat de skal prioriteres framfor alle andre.

– De kommunale tjenestene er ikke individuell idrett, det er lagspill. Derfor kommer vi ikke til å godta noen superliga for enkelte yrkesgrupper i kommunene. Alle skal med.