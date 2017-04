Kommer hjem til minelagte hus etter IS: – Omfanget er enormt

Mineryddere fra Norsk Folkehjelp har slått seg til i et hus i en landsby utenfor Mosul i Irak. Huset var for kort tid siden en kontrollpost for den islamske stat, IS. I hagen ligger plastkanner som inneholder syv, åtte kilo med sprengstoff. Sprengstoffet var koblet til

Bjørn Skodvin Hannisdal sier områdene som IS har minelagt i Irak, er blant de mest minelagte i hele verden. Foto: Arild Sandsvik / NRK

miner som skulle gå av i det noen tråkket på utløseren, gravd ned noen få centimenter under bakken.

– Omfanget av improviserte miner i Irak er enormt. Det er noe av det største vi har sett. Det strekker seg langs hele frontlinjen som deler Irak i to, sier rådgiver i Norsk Folkehjelp, Bjørn Skodvin Hannisdal, fra stedet.

Områdene i Irak og Syria som er frigjorte fra IS er en av de mest minetette regionene i verden nå, ifølge mineryddingsselskaper.

En av minene funnet av Norsk Folkehjelp i Irak. Foto: Norsk Folkehjelp

Hannisdal tar frem et kart og viser:

– Etter hvert som IS har trukket seg tilbake, har de minelagt stadig nye områder langs hele fronten.

Folk flytter hjem til hus som er minelagt

Dette huset brukte IS som kontrollpost. Nå har Norsk Folkehjelp overtatt huset. Foto: Norsk Folkehjelp

Terrororganisasjonen IS, taper land raskt både i Irak og Syria nå, men etterlater seg altså et dødelig våpen.

–Jeg har snakket med folk som har kommet hjem til husene sine, gått med et religiøst symbol for å håpe på det beste, forteller Hannisdal.

I landsbyen Norsk Folkehjelp nå rydder med pengestøtte fra norsk UD, er det kommet hjem 115 personer som flyktet fra IS. Til mulig død og lemlestelse, fordi landsbyen ennå ikke er ryddet for miner.

–De kommer hjem, fordi de har ikke noe annet sted å dra, sier Hannisdal.

IS har lagt feller

Slik virker flere av de improviserte minene lagt ut av IS. Denne er gravd ned få cm under bakken. Når du tråkker på den utløses sprengladningen. Foto: Arild sandsvik / NRK

Mineryddere opplever at IS har etterlatt seg feller- for å skade og drepe. Mange av fellene er ikke så sofistikerte, men er til gjengjeld svært dødelige. En håndgranat, der splinten er tatt ut, og så plassert i et glass på toppen av en dør som er åpen, er et av eksemplene.

– Det vi ser er at hus er minelagt. Noen ganger er det koblet til elektrisitetssystemet, slik at når lysbryteren skrus på så går den nedgravde minen av, forklarer Hannisdal.

Det vil ta 30–40 år å rydde Irak og Syria for improviserte miner, mener Norsk Folkehjelp.