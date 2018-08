Per Sandberg trekker seg, og Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister. NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener Sandberg er nødt til å gå av for å skape ro for seg selv og regjeringen.

USIKKER FRAMTID: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener at Sandbergs framtid er avhengig om han vil fortsette som nestleder i Frp. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Først og fremst trekker han seg nok av hensyn til Frp, hvor hans popularitet har vært sterkt fallende den siste tiden. Skal han ha regi på denne avgangen selv og eie en del av historien om den, er det best for ham å gå selv, fremfor å se hvor lenge han nyter tillit hos partilederen og statsministeren, sier Sand.

Kommentatoren mener at Sandbergs politiske framtid avhenger av om han vil fortsette som nestleder i partiet.

– I partiet er han ikke en like stor stjerne som han har vært. Dette er kanskje første gang han har stått i en storm uten å ha størstedelen av partiet i ryggen, sier Sand.

Tror Sandberg er på vei ut av politikken

Tone Sofie Aglen er politisk redaktør i Adresseavisen. Hun sier at Sandeberg har vist dårlig dømmekraft i etterkant av Iran-reisen.

TYNNSLITT TILLIT: Tone Sofie Aglen er politisk redaktør i Adresseavisen. Hun mener sikkerhet har blitt akilleshælen til Erna Solbergs regjering. Foto: NRK

– Saken har blitt verre og verre for hver gang han har åpnet munnen. Det er ikke saken i seg selv som feller en statsråd, men håndteringen etterpå, sier hun til NRK.

Aglen tror at Sandberg kommer til å forsvinne ut av politikken.

– Jeg tror Sandberg kommer til å trekke seg ved neste landsmøte og forsvinne. Alternativet kan være at han blir en skikkelig urokråke, sier hun.

Tynnslitt tillit

Statsminister Erna Solberg støttet til å begynne med sin statsråd, og sa at det er lov å gjøre feil.

I går ble det kjent at Sandbergs fraseparerte kone, Line Miriam Sandberg, allerede i mai skal ha meldt fra til Statsministerens kontor om mulige sikkerhetsbrudd. Ifølge Adresseavisen har Solberg, eller folkene rundt henne, mottatt denne bekymringsmeldingen.

– Sikkerhet har blitt akilleshælen til Erna Solberg og regjeringen. De har nå tynnslitt tillit på det å ta sikkerhet på alvor, sier Tone Sofie Aglen.

Politisk kommentator i Aftenposten, Trine Eilertsen, mener Sandbergs privatliv har blitt et stort problem for regjeringen.

SKADET SOLBERG: Politisk kommentator i Aftenposten, Trine Eilertsen, tror at det fortsatt er mye man ikke vet om Sandberg-saken. Foto: NRK

– Dette har skadet Erna Solberg, man har inntrykk av at hun har latt dette skli for lenge. Historien har nå blitt et stort problem for hvordan regjeringen skal jobbe. Det er lov for statsråder i Norge å skille seg, men det kan ikke bli et problem for regjeringen, sier hun til NRK.

Lars Nehru-Sand mener at denne saken kan være veldig skadelig for Solberg.

– Dersom det viser seg at statsministeren ikke har gjort nok for å sette seg inn i de potensielle problemene og sikkerhetsutfordringene som kunne komme, er det alvorlig for henne. Det er fortsatt ubesvarte spørsmål, selv om en ny fiskeriminister overtar, sier han.

Trivdes som fiskeriminister

Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister når Per Sandberg går av som statsråd. Tone Sofie Aglen sier han har erfaring nok til å bli fiskeriminister.

– Nesvik er en rutinert politiker, og vet hva som kreves, sier hun.

Aglen tror derimot at det ikke kommer til å bli noen store forskjeller.

– Sandberg overrasket alle. Som statsråd var han ikke en løs kanon som laget masse trøbbel. Han har vært veldig opptatt av embetet sitt, og av fiskeri og havbruk. Mange i Frp har savnet den gamle Per Sandberg, og mener at han har druknet fullstendig i fisk, sier hun.

NY MINISTER: Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister etter at Per Sandberg trakk seg, ifølge Fiskeribladet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Trines Eilertsen mener det vil bli spennende å se hvordan Nesvik utvikler seg som fiskeriminister.

– Nesvik har jo kortere rikspolitisk erfaring, så han må finne ut hvem han skal være i den rollen, sier hun.

Eilertsen mener at Sandberg trivdes godt som fiskeriminister.

– Jeg tror Sandberg har likt det, også presset og kritikken. Nesvik er ikke en så markant politiker.

