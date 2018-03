Kommentator om #metoo-opprør: – Endelig sier Frp-ere selv ifra

– Endelig sier Frp-ere selv ifra om det som har vært ganske åpenbart fra utsiden lenge: At det ser ut til å være en manglende vilje til å reagere mot seksuell trakassering i partiet, sier Eirin Eikefjord, som er kommentator i Bergens Tidende, i Politisk kvarter.

REAGERER: FpU Hordalands leder Martin Virkesdal Jonsterhaug. Foto: Aksel Hansen

Tirsdag startet lederen for Fremskrittspartiets ungdom (FpU) i Hordaland et opprop, der han ber partileder Siv Jensen bli tydeligere i saker om seksuell trakassering.

Det skjer etter at NRK meldte at en mann med posisjoner i både Frp og FpU bare får en advarsel etter at partiets organisasjonsutvalg konkluderte at han hadde brutt partiets etiske regelverk.

– Den saken kan virke som dråpen som fikk begeret til å renne over, tror Eva Grinde, som er kommentator i Dagens Næringsliv.

– Bør komme på banen

Både Eikefjord og Grinde håper opprøret vil skape debatt i partiet om hvordan seksuell trakassering og overgrep skal håndteres, og hvilken rolle partilederen skal ha i slike saker.

– Jeg tror ganske mange i Frp syntes det var flaut da Siv Jensen sa hun ikke husket noe om varslene hun hadde fått om Ulf Leirstein i 2012. Det ligger som et bakteppe, sier Grinde.

SKAL VÆRE TRYGT: Frp-leder Siv Jensen ønsker at Frp og FpU skal være trygge arenaer. Hun kunne ikke delta i debatten i Politisk kvarter onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Siv Jensen har en sørgelig CV på dette området, og er en av landets mektigste politikere. Hun burde komme på banen. Jeg tror folk er i tvil om hvor alvorlig hun egentlig synes disse sakene er, utdyper hun.

Verken partileder Siv Jensen eller organisasjonsutvalgets leder Helge André Njåstad kunne stille i Politisk kvarter onsdag morgen. Jensens rådgiver sier hun heller ikke har anledning til å kommentere saken i etterkant av sendingen.

De har begge tidligere uttalt at det skal være trygt å delta på Frp og FpUs partiarrangementer.

Foreslo sex med 14-åring

DIREKTE: Dette er en av flere Snapchat-meldinger FpU-eren sendte til en 14-åring i et annet ungdomsparti. Mannen var selv myndig da han sendte meldingene.

NRK har tidligere meldt at en mann med posisjoner i både Frp og FpU foreslo sex med en 14 år gammel jente fra et annet parti mens han selv hadde lederverv i FpU. Flere FpU-ere har også varslet om det de mener er upassende oppførsel fra mannen.

Mannen har sagt at han beklager hvis han har gått over streken, men har overfor NRK understreket at han ikke kjenner seg igjen i flere av historiene fra kvinnene. Han mener han er utsatt for en maktkamp i ungdomspartiet.

– Jeg ser ingen grunn til å ta noen konsekvenser, da jeg mener det ikke er noe grunnlag for det, har han sagt.

Frps organisasjonsutvalg, som behandler varslersaker i partiet, har konkludert med at mannen har brutt partiets etiske regelverk, og ga ham forrige uke en advarsel.