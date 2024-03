Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Dagens Næringsliv anmelder Kolonialen på Bislett i Oslo. Kolonialen-sjef Pontus Dahlström reagerer sterkt på anmeldelsen, hevder den er basert på antakelser og løgner, og påpeker uriktige påstander om restaurantens drift og priser. Dahlström ønsker også en slutt på anonyme anmeldelser og hevder matkritikere bør ha faglig bakgrunn innen mat og drikke. Han får støtte fra kollega Andreas Viestad, som mener det er på tide å ta matkritikkdebatten på alvor og diskutere anonymiteten til matanmeldere. Gry Egenes, redaktør for etikk og metode i Dagens Næringsliv, forsvarer anmeldelsen og avviser påstandene om faktafeil og lav kompetanse, samtidig som hun påpeker anmelderens over 20 års erfaring som matkritiker. Hun kaller også debatten rundt anonyme matanmeldere for «krevende og interessant», men står for praksisen fordi anonymiteten bidrar til å sikre at anmeldere behandles på lik linje som andre gjester. Oppsummeringen er laget i samarbeid med KI-verktøyet ChatGPT. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

«Kolonialen i ny drakt varierer fra det lekre til det skuffende».

Slik starter Dagens Næringslivs anmeldelse av Kolonialen på Bislett i Oslo. Sammenlagt har restauranten fått 22 poeng, en helt gjennomsnittlig score for en nabolagsrestaurant som ikke konkurrerer med bransjens mest eksklusive spisesteder.

Likevel har anmeldelsen fått Kolonialen-eier Pontus Dahlström til å rase i sosiale medier.

På Kolonialen i Oslo tilberedes dagens retter. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

– Poengsummen er helt riktig. Vi er ikke Maaemo eller Lysverket. Det jeg reagerer på er at denne anmeldelsen er basert på antakelser og løgn, sier Dahlström til NRK.

Dahlström reagerer blant annet på at anmelderen skriver «Vi har flere ganger observert at når restauratører er opptatt med andre prosjekter utenfor restauranten, faller den jevne, gode kvaliteten».

Les hele svaret fra Dagens Næringsliv lenger ned i saken.

– Sårt

– Det er sårt. Vedkommende har tydeligvis ingen innsikt i min arbeidstid eller hvordan jeg jobber. Jeg jobber kun med denne restauranten. Jeg er på jobb nå og den siste gjesten går nok klokka 24 i natt, sier han.

Dahlström er partner i selskapet P.A.Larsen, men forteller at han kun bruker anslagsvis fem prosent av arbeidstiden sin på drift av selskapet.

– Jeg bruker all min tid på denne restauranten. Jeg har familie med tre barn som lurer på når jeg kommer hjem.

Pontus Dahlström i døra hos sin restraurant Kolonialen på Bislett i Oslo. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Dahlström reagerer også det han mener er flere uriktige påstander i anmeldelsen, noe han mener vitner om for dårlig kompetanse. Blant annet skriver anmelderen at det ikke var «økonomiske besparelser» å velge dagens treretter fremfor å bestille fra à la carte-menyen.

– Det stemmer ikke. Dagens treretter har et prisavslag på rundt åtte prosent, sier Dahlström.

Han reagerer også på at anmelderen trekker frem at en flaske med Pommard til 2000 kroner tilsvarer en pris under tre ganger hva den koster på Vinmonopolet. Også dette mener Dahlström er en grov feil, fordi årgangen han serverer i Kolonialen, ikke lenger er tilgjengelig på polet.

– Det er en anmeldelse basert på gjetting. Inkompetansen lyser igjennom, sier Dahlström, som mener lav kompetanse er et gjentakende problem blant dagens matanmeldere.

DN: – 20 års erfaring som matkritiker

Gry Egenes, redaktør for etikk og metode i Dagens Næringsliv (DN), har blitt forelagt kritikken.

Hun avviser at anmeldelsen baserer seg på faktafeil og lav kompetanse.

– Anmeldelsen er basert på fakta om priser og meny samt vår anmelderes opplevelse. Den vil nødvendigvis være subjektiv slik enhver anmeldelse er, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun påpeker også at den aktuelle anmelderen har over 20 års erfaring som matkritiker.

Gry Egenes, redaktør for etikk og metode i Dagens Næringsliv. Her fra en prisutdeling i 2021. Foto: NTB

– Vår mening er at denne anmeldelsen er både saklig og kunnskapsbasert, og vi registrerer også at Pontus Dahlström er enig i poengsummen som ble gitt.

Videre skriver redaktøren at restauranteiere selvsagt står fritt til å kritisere Dagens Næringsliv.

– Dahlström berømmes i anmeldelsen for å ha forvandlet området rundt Kolonialen til et sted gjestene kommer for å oppnå nytelse. Vi har aldri tvilt på at det skyldes mye hardt og dedikert arbeid.

Vil ha slutt på anonyme anmeldelser

Finske Dahlström er en av Norges fremste innen restaurantbransjen. Han var blant annet med å starte Michelin-belønte Maaemo. Han har drevet Kolonialen på Bislett siden 2016. I fjor høst utvidet de lokalene.

– Alle som jobber i bransjen mottar både gode og dårlige anmeldelser, men jeg kan ikke akseptere løgn og personangrep. Det minste vi kan be om er at anmeldelser er saklige og faktabasert og viser respekt for livsgrunnlaget til veldig mange små bedrifter i Norge.

Dahlström mener det bør være et krav til matkritikere at de har faglig bakgrunn innen mat og drikke.

Kolonialen er en fransk bistro på Bislett i Oslo. Her blir maten lagt på fat. Og tilberedt.

I tillegg mener han matkritikere må slutte å operere anonymt under pseudonymer. DN-anmeldelsen er undertegnet avisens mangeårige, anonyme anmelder-signatur «Salt & Pepper».

– Det er en svakhet, man tåkelegger en svak anmeldelse ved å ikke skrive navnet sitt. Man hadde ikke forholdt seg til anonyme aksjetips eller biltips fra en person som var blind og ikke hadde ben. Det er på dette nivået de behandler oss, sier Dahlström.

– Det er selvfølgelig bedre at man står frem med navn. Da kan man ha en dialog og en debatt.

Matkritikere sitter på en enorm makt, påpeker restauranteieren videre.

– De kan skape en suksess. Men de kan også gjøre at folk går konkurs og mister jobbene sine.

– Ekstremt mektige

Dahlström får støtte av matbransjekollega Andreas Viestad.

– Jeg synes det er tøft av Pontus å ta denne kampen. Det er alltid vrient å uttale seg når man er misfornøyd med anmeldelser. Man blir den sure og dessuten trekker man masse oppmerksomhet rundt noe som er negativt for en selv, sier Viestad.

Viestad har selv erfaring som matskribent, har vært programleder for flere matprogrammer og har utgitt en rekke kokebøker.

Kokk og programleder Andreas Viestad etterlyser en bredere debatt om matkritikk. Foto: Kamilla Marie Johnsen / Kamilla Marie Johnsen

Han mener det er på tide at man tar debatten om matkritikk like seriøst som man tar debatten om andre typer kritikk og anmeldelser.

– Som forfatter og skribent opplever jeg at det ikke finnes grenser for hvor mange debatter man kan ha om litteratur og litteraturkritikk, men jeg har aldri vært invitert til en debatt om restaurantkritikk. Ikke har jeg hørt om at det har vært noen heller, sier Viestad.

Han mener matanmeldelser har løftet seg de senere årene, men at det fremdeles er ujevnt.

– Det er synd, for det er ikke så mange matanmeldere, men de som finnes er ekstremt mektige.

Krevende debatt

Egenes i Dagens Næringsliv skriver at avisen lenge har operert med anonyme anmeldelser.

– Vi har holdt på at våre matanmeldere skal være anonyme, fordi vi mener det gir det beste resultatet for våre lesere at anmelderen behandles på like linje med alle andre gjester. Anonyme matanmeldere er en lang tradisjon både i Norge og internasjonalt.

Samtidig anerkjenner hun at debatten om anonyme kritikere er både «krevende og interessant».

– Vi i pressen ønsker å være åpne, likevel mener vi i DN at vi gir våre lesere den beste vurderingen av en restaurant når det er ukjent at vi er på besøk.