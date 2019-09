KOFA: Hoffet brøt reglene om offentlige anskaffelser

Det kongelige hoff ble i mai 2018 klaget inn for KOFA etter avsløringer i Dagbladet.

Saken ble klaget inn av daværende Dagbladet-journalist Eiliv Frich Flydal og gjaldt et innkjøp av malertjenester i 2016 i forbindelse med renovering av en stall bak slottet.

Hoffet kjøpte inn malertjenester for 6,9 millioner kroner i desember 2016 som et ledd i oppussingen av Midtstallen og oppføringen av «Dronning Sonjas Kunststall», som nå ligger i Slottets gamle stallbygninger, uten å legge ut oppdraget.

KOFA har behandlet saken og lagt til grunn at hoffet er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser, og at hoffet i forbindelse med det aktuelle innkjøpet har brutt disse reglene. Det var VG som først omtalte saken.

«Det kongelige hoff inngikk avtale om malearbeider i Midtstallen ved Det kongelige slott uten å kunngjøre anskaffelsen på Doffin. Klagenemnda kom til at Det kongelige hoff er å anse som en del av staten i anskaffelsesrettslig sammenheng, og at den aktuelle kontrakten skulle ha vært kunngjort,» heter det i vedtaket fra KOFA.

Det var i forbindelse med arbeidet med Dronning Sonjas Kunststall i 2016 at Det kongelige hoff kjøpte inn malertjenester for flere millioner kroner uten å kunngjøre anskaffelsen på Doffin. Foto: Øivind Möller Bakken / Øivind Möller Bakken

Mente reglene ikke gjaldt for dem

Hoffet har ment at de ikke er å anse som en statlig myndighet eller et offentligrettslig organ og er dermed ikke omfattet av regelverket. Men det er ikke KOFA enig i.

Nemnda konkluderte med at hoffet må ses på som en del av staten og at regelverket også gjaldt for hoffet.

– Her har hoffet ment at de ikke har vært omfattet av disse reglene, men det har nå klagenemnda konkludert med at de var. Kjøpet av disse malerarbeidene skulle vært gjennomført som en konkurranse, sier Jonn Sannes Ramsvik, nestleder i Klagenemnda-sekretæriatet, til NRK.

– Utgangspunktet er at når det offentlige kjøper inn varer og tjenester eller bygningsarbeider, så må de gjennomføre en konkurranse som skal peke ut vinneren, så lenge kontraktene er store nok.

– Ikke i tråd med vår innkjøpspolicy

Han sier videre at avgjørelsen er endelig og at det ikke er mulig å påklage den, men legger til at avgjørelsen i prinsippet kan bringes inn for domstolene.

Hoffsjef Gry Mølleskog skriver i en uttalelse at innkjøpet ikke var i tråd med hoffets innkjøpspolicy.

– Det beklager vi, skriver hun og legger til:

– Vi vil bruke den kommende tiden til å gå nærmere gjennom avgjørelsen fra KOFA. Det er videre naturlig at vi innleder en dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfølging av avgjørelsen.