Knytter våpenbeslag til skyteepisoder

Bakgrunnen for de to skyteepisodene skal være en konflikt mellom kriminelle grupperinger i hovedstaden.

Onsdag kveld ble en hvit BMW stanset på Tøyen i Oslo. Inne i bilen fant politiet en revolver eller pistol.

Knyttes til skyting på åpen gate

Nå knyttes våpenfunnet til to skyteepisoder i Oslo sentrum den siste tiden.

– Én av personene som ble pågrepet i går er fortsatt siktet for skytingen på Sagene i slutten av august, sier politioverbetjent Roar Kvassheim ved enhet sentrum til NRK.

Politiet har tidligere uttalt at de knytter skytingen på Sagene 23. august til en skyteepisode på Ensjø som skjedde den 31. august.

Det har ikke blitt gjort noen våpenbeslag i forbindelse med de to skyteepisodene.

– Derfor er dette en veldig interessant pågripelse og beslag. Det føles godt å få et våpen ut av spill. Det beslaglagte skytevåpenet er nå sendt til tekniske undersøkelser for å se om det kan knyttes til de to hendelsene på Sagene og Ensjø, sier Kvassheim til NRK.

De fire mennene på Tøyen i alderen 19–31 år er siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted.

Alle de fire personene er kjenninger av politiet. Flere av dem er domfelt for blant annet narkotikakriminalitet. Kvassheim sier at politiet har gjennomført avhør av to av mennene.

– Avverget dere et nytt tilfelle av skyting på åpen gate

– Det er kan vi ikke svare på, siden av ingen av de vi har avhørt har ville si noe, sier politioverbetjenten til NRK.

Sivilt politi fattet oppmerksomhet

Etter de to skyteepisodene sa politiet på en pressekonferanse mandag denne uken at de ikke kunne utelukke at konflikten mellom grupperingene kunne bety flere skytinger på åpen gate.

Som følge av dette satt politiet inn flere ressurser og intensiverte patruljeringen i «interessante områder».

Kvassheim sier til NRK at bilen som ble stanset på Tøyen ble observert av sivilt kledde politimenn. I tillegg til skytevåpenet, beslag la politiet to hunder som satt inne i bilen.