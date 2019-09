Knut Arild Hareide mener KrF er på feil lag

I november 2018 ble klart at flertall i KrF ønsket at partiet skulle gå inn den borgerlige regjeringen mot partileder Knut Arild Hareides ønske. Hareide gikk av og har holdt lav profil siden nederlaget.

Ett år etter at drømmen om en regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk i vasken, mener den tidligere Krf-leder fortsatt at KrF er på feil lag.



– Jeg synes jeg ga et godt råd til KrF. Jeg tror vi hadde fått enda større politisk gjennomslag på saker som er viktig for oss, som klima, sosialpolitikk og som å hindre at vi får den sentraliseringen som vi ser i dag. Det tro jeg vi hadde fått til med et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Hareide.

RÅDENE STÅR SEG: Hareide mener rådene han ga til KrF i 2018, står seg like i 2019. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Burde ikke akseptert Sylvi

Hareide er i dag vanlig stortingsrepresentant for partiet han ledet. Han er fortsatt kritisk til samarbeidet med Frp, og mener det var feil av partiet å akseptere Sylvi Listhaugs retur til regjeringen.

– Sylvi Listhaug kom med en beklagelse til Stortinget, men den trakk hun tilbake i boken som hun skreiv . Det er et paradoks at Sylvi Listhaug går inn i en regjering med KrF når det var et samlet landsstyre som sa at de ikke hadde tillit til henne.

– Det er ikke tvil om at den retorikken som Frp skaper er med på å skape større avstand. Den er ikke med på bygge bruer, men derimot murer mellom folk, og det synes jeg er et problem. Jeg synes avstanden politisk mellom Fremskrittspartiet og KrF er for stor for å sitte i samme regjering, sier Hareide.

Delvis enig med Rajas

For to uker siden skapte Venstres Abid Raja stor uro i regjeringen ved å si at Frp sprer «brun propaganda» om båtflyktninger og snikislamisering. Hareide sier han ikke nødvendigvis er enig i ordbruken til Raja, men sier at han støtter substansen. Han mener også at det vil være vanskelig for KrF å bli sittende i regjeringen, dersom Venstre går ut.

– Argumentene for å bli med i regjeringen var nettopp at det var en flertallsregjering. Går Venstre ut så er det ikke lenger det, og ikke minst vil sentrum bli ytterligere svekket, og da vil det være for dominerende med de to store blå partiene, avslutter Hareide.