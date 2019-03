Knut Arild Hareide gir støtte og ros til kritisert VG-journalist

I et innlegg på sin egen Facebook-side kommer stortingspolitiker for Kristelig Folkeparti og tidligere partileder Knut Arild Hareide med en støtteerklæring til VG-journalist Lars Joachim Skarvøy.

Det har stormet rundt VG etter at kvinnen i den mye omtalte danse-selfien med Trond Giske rettet skarp kritikk mot mediehuset i et intervju med TV2 onsdag kveld.

Kvinnen mener at avisen og VG-journalisten Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et galt bilde av situasjonen med Ap-politikeren.

Det er bra at mediene nå tar et selvkritisk blikk. Det skjer etter TV2s reportasje om VGs dekning av videoen som preget... Publisert av Knut Arild Hareide Fredag 22. mars 2019

Svarer ikke på hvorfor han velger denne saken for å ta mediene i forsvar

NRK har vært i kontakt med Hareide og stilt ham spørsmål om hvordan kvinnen som har kritisert VG skal forstå Hareide sitt innlegg på Facebook, og hvorfor han har skrevet innlegget.

– Jeg har skrevet om min personlige erfaring med Skarvøy. Det er klart at jeg som politiker må forvente at journalister går tøffere på meg enn det de to kvinnene i denne saken bør kunne forvente. Jeg har sympati med kvinnene og har heller aldri stilt spørsmål ved deres historie. Jeg sier i starten av mitt innlegg at det er bra at medier nå er selvkritiske og trekker nettopp frem VGs beklagelse, skriver Hareide i en SMS.

NRK har også spurt Hareide om hvorfor han mener akkurat denne saken er godt egnet til å ta mediene i forsvar. Hareide har ikke besvart dette spørsmålet fra NRK.

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier det var hans beslutning at den omdiskuterte saken om Giske-videoen skulle publiseres. Men han hevder at han var overbevist om at sitatene var godkjent av kvinnen på videoen.

Mener artikkelen påvirket Giske-vraking

Kort tid etter at VG hadde publisert sin første sak, gikk NRK ut med en sak der kvinnen sa at hun ikke kjente seg igjen i at opplevelsen med Giske var så alvorlig som VGs sak kunne gi inntrykk av.

Giske lå an til å bli enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap.

Etter at videoen og artikkelen med danse-selfien ble publisert trakk Giske sitt kandidatur og ble vraket fra alle verv.

Leder av valgkomiteen Jorodd Asphjell sier beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel.

VG har beklaget overfor kvinnen i dansevideoen, Trond Giske og leserne.