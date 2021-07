Knust vannskuter - person til sykehus

– Vi fikk melding klokken 06.26 fra havna like utenfor Herøya i Porsgrunn at en vannskuter var knust og at en person lå hardt skadet på land ved siden av. Personen er tatt hånd om av ambulanse og kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Herøya er ei halvøy i Porsgrunn kommune i Telemark.

Politiet kjenner ikke til hvor hardt skadet personen som er brakt til sykehus er.

Hørte et høyt smell

Frilansfotograf Theo Aasland Valen har snakket med vitner som sov i en båt i nærheten da ulykken skjedde.

– De fortalte at de hørte et høyt smell, og gikk ut for å se hva som hadde skjedd. Da så de personen, og gikk bort for å hjelpe til, sier Valen.

Politiet undersøker nå om flere kan ha vært involvert i ulykken.

– Vi etterforsker for å finne om det var flere på vannskuteren da det skjedde. Vi avhører melder inn til oss og eventuelt andre vitner, vi søker i området og har varslet Sea King helikopter som kommer om kort tid, sier Groth like før klokken 07.00.

– Er det mistanke om ruspåvirket kjøring?

– Det har vi ingen kommentar til på nåværende tidspunkt, sier Groth.