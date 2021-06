Knusende seier for Fagforbundets medlemmer – fikk fullt medhold i retten

22 omsorgsarbeidere får etterbetalt store summer fra velferdsselskapet Stendi.

Selskapet må betale 24 millioner kroner til arbeiderne, pluss saksomkostninger på over 17 millioner.

Fagforeningen jubler

Borgarting lagmannsrett ga omsorgsarbeiderne medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere.

Nå jubler Fagforbundet.

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet har ført saken for arbeiderne.

– De gråter av glede og er rett og slett utrolig lykkelig over å endelig bli hørt. Tingretten trodde ikke på dem, men det gjorde heldigvis lagmannsretten, sier han til NRK.

Leder i Fagforbundet Mette Nord kaller det en brakseier.

– Dette er en brakseier for våre medlemmer som har kjempet denne kampen i to rettsinstanser. Men det er også en uhyre viktig seier for Fagforbundet og andre som arbeider for et anstendig og regulert arbeidsliv, skriver hun i en pressemelding.

Vurderer å anke

Stendig må nå betale over 24 millioner kroner, pluss forsinkelsesrenter til arbeiderne. I en pressemelding på selskapets nettsider står det at de vurderer å anke saken.

– Vi tar til etterretning at Borgarting lagmannsrett er kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett,

Stendi sin advokat Eirik Edvartsen sier de vurderer å anke. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering og vi skal derfor bruke god tid på å lese dommen nøye og vurdere å anke», sier advokaten Eirik Edvartsen på vegne av Stendi.

Kamp om rettigheter

I januar 2019 startet rettssaken mellom konsulentene som mener de skulle vært ansatt og helseforetaket Stendi, tidligere Aleris.

Resultatet den gang ble at 13 arbeidere fikk delvis medhold, mens de 11 andre ikke fikk medhold. 22 av de 24 saksøkerne anket dommet.

Med støtte fra Fagforbundet gikk omsorgsarbeiderne til sak mot Norges største kommersielle velferdsselskap Stendi (tidligere Aleris).

Spørsmålet har hele tiden vært om arbeiderne skal anses som konsulenter eller arbeidstakere.

Arbeiderne mener de skulle hatt stilling som fast ansatte i selskapet. Derfor krevde de å få etterbetalt store summer for manglende overtidsbetaling, feriepenger og pensjon.

Stendi mener arbeiderne selv har valgt å være konsulenter. De mener også at konsulentene via sitt konsulenthonorar har tjent mer enn de ville gjort som faste ansatte.

Som arbeidstaker er man omfattet av arbeidsmiljøloven. Da har man rett på blant annet feriepenger, sykepenger, overtidsbetaling og pensjon. Det medfører også flere rettigheter og vern.

Selvstendig næringsdrivende (konsulenter) omfattes ikke av arbeidsmiljøloven.

– Riktig og viktig

Omsorgsarbeidernes advokat Kjetil Edvartsen sier at han ikke så en eneste grunn til at arbeiderne ikke var faste ansatte. Advokaten håper nå at dommen fører til større endringer.

– Først og fremst er jeg svært glad på vegne av våre 22 medlemmer som har stått i en voldsom belastning over lang tid. De har vært svært dårlig behandlet av Stendi i denne prosessen, og det er både riktig og viktig at de vinner frem i Borgarting lagmannsrett.

– Avgjørelsen må føre til en radikal omlegging i den private omsorgsbransjen, og avgjørelsen bør videre føre til at tilsynsorganer og offentlige aktører går i seg selv og reflekterer over hvordan dette kan ha pågått i en årrekke uten at det er grepet inn.

Leder i Fagforbundet Mette Nord er glad for avgjørelsen til lagmannsretten. Foto: Hedvig Bjørgum

Mette Nord i Fagforbundet forventer at Stendi nå går inn for å rydde opp i selskapet sitt.

– Vi forventer at Stendi, bransjen for øvrig og NHO tar inn over seg dette og sørger for en opprydding. Vi kan ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv, der grådige arbeidsgivere tjener store penger på å slite ut helsa til vanlige arbeidstakere.

Arbeiderne fikk fullt medhold på alle punkter i lagmannsretten.