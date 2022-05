Politiet ber om fire veker varetektsfengsling for mannen som er sikta for knivstikkinga i Nore fredag. Det opplyser mannens forsvarar, Anders Green, til NTB.

Green har framleis ikkje møtt sin klient, og det er derfor ikkje tatt stilling til spørsmålet om straffskuld.

Totalt tre personar blei skadd i knivstikkinga fredag. Politiet meldte at ein av dei, kona til mannen, var kritisk skadd. Seinare blei det stadfesta at ho er utanfor livsfare.

Gjerningspersonen er sikta for grov kroppsskade. Politiet opplyste fredag at siktinga kan bli endra etter kvart som politiet får meir informasjon i etterforskinga.

Den sikta og ein som overmanna han, fekk også lettare skadar.

Knivstikkinga skjedde utandørs i sentrum av den vesle tettstaden Nore i Numedal, i Buskerud fylke.

Knivstikkinga fann stad like ved eit busstopp, ikkje langt frå ein Joker-butikk og den vidaregåande skulen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiet definerte det først som ei PLIVO-hending, som betyr «pågåande livstrugande vald». På Twitter meldte dei at fleire tilfeldige personar hadde blitt skada.

Seinare opplyste dei om at gjerningspersonen og ein av dei skadde er gifte. Familien er frå Syria.

Vitne til hendinga skildrar mykje blod. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Hadde besøksforbod

Politiinspektør Odd Skei Kostveit opplyste fredag om at mannen blei pålagt besøksforbod mot kvinna i desember, som følge av vald i nære relasjonar. Fram til no var besøksforbodet ikkje brote.

Gjerningspersonen og den skadde kvinne har fleire barn saman. Dei blir tatt hand om av politiet og barnevernet.

Marianne Gibson Heimdal bur like ved den vidaregåande skulen der knivstikkinga fann stad. Ho tok vare på den skadde kvinna før ambulansepersonellet kunne overta.

Til VG seier ho at ambulansen sto like ved og venta på klarsignal for å kunne gripe inn.

– Eg må seie at det var forferdeleg ubehageleg å måtte vente så lenge, seier ho til avisa.