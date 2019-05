Knivstikking på Egertorget

Ein mann er teken til sjukehus etter knivstikkinga. Han er stukken med kniv i magen, men tilstanden hans er ikkje kjent. Politiet opplyser på Twitter at dei leitar etter to menn og ei kvinne, som dei mistenkjer kan ha stått bak knivangrepet.

Innsatsleiar Svein Arild Jørundland fortel at dei leitar etter to menn og ei kvinne. Foto: NRK

Politiet jobbar no med tekniske undersøkingar på staden, sjekking av overvakingskamera og vitneavhøyr.

Stikkskadar i magen

Innsatsleiar Svein Arild Jørundland seier til NRK at dei fekk melding om ei mogleg knivstikking klokka 21.52 i kveld. Dei kom raskt til staden, der dei fann med stikkskadar i magen liggjande på ein bank på Egertorget.

Dei gav mannen livreddande førstehjelp, men fekk etter kort tid hjelp frå helsepersonell. Den såra vart teken til sjukehus. Jørunland fortel at dei enno ikkje veit sikkert kva som har skjedd. Fleire patruljar leiter no etter to menn og ei kvinne, som vart observerte då dei forlèt Egertorget like etter knivstikkinga.

Mange menneske ute

Det er mange feststemde menneske ute i gatene i Oslo i kveld, og det samla seg raskt mange skodelystne rundt Egertorget. Fleire fekk tilsnakk for å ha prøvd å kome seg forbi sperringane, men Jørundland seier at det stort sett har vore ei roleg 17. mai-feiring i hovudstaden.

Politiet har likevel meldt på Twitter om eit par slagsmål på utestader i kveld.