Knausgård var en av drøyt 2500 som deltok i tverrpolitisk klimamarsj gjennom Oslos gater i dag. I sin appell gikk han hardt ut mot norske politikere som vil åpne nye oljefelt:







– Det er en skam for politikerne, og en skam for Norge. Norge er et av verdens rikeste land, og det eneste motivet for å bygge ut nye oljefelt er mer penger, grådighet, feighet og også dumhet, sa han.





Han mener Norge heller burde bruke ressurser på å bli et foregangsland i forskning på miljøvennlig energi, og oppfordret folk til å stemme på partier som er imot åpning av nye oljefelt.

VIL HA VENDEPUNKT I KLIMAPOLITIKKEN: Rundt 2500 frontet klimasaken i hovedstaden i dag. Foto: NRK/Ragnar Lund



Også generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, holdt apell under dagens markering. Egeland mener klima ikke har vært et viktig nok tema under årets valgkamp:

– Jeg er ulykkelig over at det ikke har vært et sentralt nok spørsmål i valgkampen. Millioner av mennesker fordrives allerede av stadig mer ekstremvær, som også er klimadrevet, sier Egeland.

ENGASJERT: Ingen spørsmål er viktigere enn kampen for et levelig klima på vår klode, mener generalsekretær i Flyktninghjelpen Jon Egeland. Foto: NRK/Ragnar Lund

Vil ha strengere bilpolitikk i byene

En ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK viser at folk flest vil ha en strengere bilpolitikk.

I meningsmålingen sier 55 prosent av velgerne at de er helt eller delvis enig i at det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned.



– Det er jo veldig oppløftende for alle oss som vil gjennomføre tiltak. Og forhåpentligvis en vekker for Høyre, Arbeiderpartiet og FrP som henger etter, sier Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) om meningsmålingen.

Internasjonale miljøprofiler

Miljøprofilene Eva Joly og den svenske utdanningsministeren og talsperson for Miljöpartiet De Gröna, Gustav Fridolin, var også blant de som deltok på marsjen i dag. I underkant av 50 foreninger og organisasjoner var med, i tillegg til en rekke poltiske partier fra venstresiden.

– Denne saken er den nye solidaritetssaken. Valgkampen har skviset ut de viktige spørsmålene, som at vi både kan ha klimamål og fortsette å borre. Dette er et virkelig politisk valg og det er nå det skjer, sier Eva Joly til NRK.