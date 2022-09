Knapt lønsforskjellar mellom streikande lærarar og Oslo-lærarar som er i jobb

– Det er to ulike tariffområde med to ulike system. Men i all hovudsak ser vi jo at lønsuviklinga i Oslo og i KS er relativt lik, seier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingssjef i Utdanningsforbundet, til NRK.

Også motparten KS vedgår det same.

– Det store bildet er at lønnsforskjellane mellom lærarar i Oslo kommune og resten av Noreg ikkje er veldig store, seier Hege Mygland, avdelingsdirektør i KS Forhandling.

Ho meiner løna varierer langt meir for sjukepleiarar og anna helsepersonell fordi konkurransen er hardare om denne arbeidskrafta.

Lærarar og hovudtillitsvalde for 183 skular i Oslo, Anette Sandvær og Camilla Berglund. Foto: Ola Mjaaland

Streiken handlar om mykje meir enn løn, seier lærarar NRK treff på demonstrasjonen framfor Stortinget måndag kveld. Dei vil ikkje vere med på NRK-reknestykket.

– Oslolærarane blei ikkje nedprioritert på same måte som KS nedprioriterte dei lærarane med høgast utdanning og lengst ansiennitet i årets oppgjer, seier hovudtillitsvald Camilla Berglund for lærarane i Oslo.

Kollega Anette Sandvær er einig og meiner det er to ulike system som ikkje kan samanliknast.

LÆRARAR I REGN: Streikemarkering på Eidsvolls plass, framfor Stortinget måndag kveld. Mange møtte opp trass mykje regn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kvifor går du ut i regnvêret for noko som ikkje hjelper din eigen lønsslipp?

– Vi støttar sjølvsagt alle lærarar der ute i Noreg og heile organisasjonen. Vi er ein stor organisasjon med 190.000 medlemmar i Noreg, og vi står sterkt saman, seier hovudtillitsvald Anette Sandvær for lærarane i Oslo.

Ulik utdanning, ulik løn

Så kvifor er det skulegang som normalt i Oslo, og lærarstreik i store delar av landet?

NRK har ved hjelp av partane kartlagt korleis lønsforskjellane mellom Oslo og resten av landet ville vore om lærarorganisasjonane hadde akseptert tilbodet som låg på bordet frå KS.

Tabellen viser eksempel på minsteløn/garantiløn for ulike typar lærarar inkludert eit kontaktlærartillegg. Kolonna lengst til høgre viser kva lærarar ville hatt i løn i år dersom dei ikkje gjekk til streik.

Forskjellar i lærarlønsutvikling Oslo 2021 Oslo 2022 Landet elles 2021 Landet elles 2022 Fersk lærar med ny femårig lærarutdanning 576.300 607.920 (+5,49%) 558.800 589.800 (+5,55%) Lærar med fireårig utdanning og 10 års ansiennitet 548.148 569.160 (+3,76%) 563.100 578.900 (+2,81%) Lektor med tilleggsutdanning og 20 års ansiennitet 686.562 712.062 (+3,71%) 674.900 691.000 (+2,39%) 60 år gammal lærar med treårig utdanning og 30 års ansiennitet 539.478 560.184 (+3,84%) 549.100 563.900 (+2,70%)

Dei detaljerte premissa for tabellen kan du lese nedst i artikkelen.

Tala viser at

Nyutdanna lærarar som no streikar ville fått god lønsauke. Dei ville teke litt innpå sine Oslo-kollegaer med tilbodet som vart gitt.

Nokre streikande lærarar tener marginalt betre enn tilsvarande grupper i Oslo-skulen.

Men samtidig:

Dei fleste Oslo-lærarane har fått tydeleg høgare lønsvekst i år enn lærarar i andre delar av landet fekk tilbod om.

Lønsveksten nede på 2-talet er godt under resultatet i det første lønsoppgjeret som blir kalla frontfaget, der lønsveksten var på 3,7 prosent.

Nedprioritering

Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet var tidlegare leiar for organisasjonen i Oslo, men jobbar no sentralt i forbundet.

Aina Skjefstad Andersen, Utdanningsforbundet. Foto: Adrian Nielsen

– Ser du eit godt argument i desse tala for at det var rett å inngå avtale i Oslo og streike i resten av landet?

– Det er to ulike område med ulike element. Også ting som ikkje handlar om løn. I KS-området var vår prioritering dei med lengst utdanning og dei med lengst ansiennitet. Det tilbodet vi fekk frå arbeidsgjevar prioriterte ikkje dei gruppene, mens i Oslo blei ikkje lærargruppene nedprioritert, då desse gruppene fekk det same som andre grupper i Oslo kommune.

Den største lærarorganisasjonen har også tidlegare forklart forskjellen med at det var meir pengar til fordeling i Oslo.

Skjefstad Andersen meiner altså det er ein vesentleg forskjell på dei to arbeidsgjevar-organisasjonane Oslo kommune og KS.

– Dette handlar om arbeidsgjevars prioriteringar. Vi har vore lønstapar i KS-området i seks år på rad. Det er difor vi er i streik.

Hege Mygland i KS motseier seg skildringa.

Hege Mygland, KS. Foto: KS

– Å ikkje innfri alle krav frå Utdanningsforbundet betyr ikkje at KS nedprioriterer lærarane. Kommunesektoren sitt eige berekningsutval, viser at lærarar ikkje har vore lønnstaparar seks år på rad, seier ho og viser til ein gjennomgang Faktisk.no har gjort.

Tabellen viser også at enkelte streikande lærarar utanfor Oslo tener betre enn kollegaer i hovudstaden. Utdanningsforbundet meiner bildet ikkje stemmer.

– Er det uproblematisk at lærarar står rett utanfor Oslo og streikar men har betre løn enn samanliknbare kollegaer som er på jobb i Oslo?

– I all hovudsak tener lærarar betre i Oslo enn i KS, seier Skjefstad Andersen, og peikar på at ein må sjå på heile bildet.

– Når vi forhandlar i dei ulike tariffområda forhandlar vi med ein arbeidsgjevar. Vi forheld oss til tala på lønsutvikling, ikkje kvar folk bur. Det ville vore heilt umogleg. Det er ein heilskap når ein vurderer eit tilbod. I Oslo vurderte ein heilskapen som god nok til å akseptere.

Lærareksempla i lønstabellen over er valt ut av NRK og baserer seg på tariffavtalane og protokoll frå Riksmeklar. Tala er faktasjekka med Utdanningsforbundet, KS og Oslo kommune. Løna for alle grupper bortsett frå lektor med tilleggsutdanning inkluderer eit kontaktlærartillegg for 25 elevar. For "landet elles" er dette tillegget satt til 26.000 kroner, dette er lokalt bestemte tillegg og nivået er basert på det som blir gitt i Bergen, Trondheim og nokre andre kommunar. Minsteløna for Oslo kommune er justert opp med to prosent fordi pensjonsinnskotet, i motsetnad til i KS, ikkje er inkludert i lønstabellane.