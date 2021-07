Knallværet fortsetter i sør – temperaturfall i Nord-Norge

Knallværet fra juni holder seg denne måneden og – spesielt hvis du bor lengst sør i landet.

– Det blir ikke tidenes juli for alle, men for folk på Sør- og Østlandet blir det en veldig god juli. For det har vært bra så langt, og det blir veldig fint fremover også. Men det blir ikke rekord-juli, for 2018 er hard å slå, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt, til NRK.

Ifølge Walløe blir juli godt over snittet flere steder på Sørlandet og Østlandet. Temperaturen vil ligge rundt 25 grader.

Sol i Oslo i sommer. Her fra Bjørvika søndag. Foto: Annika Byrde / NTB

Vekslende i Midt-Norge

– Det blir flere dager hvor temperaturen kommer over 25 grader. Torsdag ser ut til å bli den varmeste dagen, kanskje opp mot 30 grader enkelte steder. Men også i helgen venter vi over 25 grader mange steder, sier Walløe.

Unntaket er onsdag, hvor det er meldt både regn og torden på Øst- og Sørlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel for styrtregn natt til onsdag til onsdag morgen.

Varselet er på gult nivå, altså moderat fare.

Foto: Meteorologisk institutt

Neste uke kan temperaturen muligens synke under 25 grader i perioder. Men den vil fortsatt holde seg over 20 grader, sier meteorologen.

Resten av landet må imidlertid se lenger etter sydenværet. Midt-Norge prydet seg med Norges beste vær for rundt en uke siden. Nå kan den rekorden ryke.

Kjøligere i nord

– Midt-Norge får litt av hvert. Der blir det både findager og perioder med regn, altså litt vekslende i Midt-Norge. Temperaturen vil nok falle særlig fra helgen og utover, sier Walløe.

På Vestlandet blir det mye oppholdsvær, og perioder med regn. Særlig kommer det regnbyger til helgen, sier meteorologen.

Det er masse regn på Sortland tirsdag, skriver leser Ellen Meland til NRK. Foto: Ellen Meland / Privat

Julis «vær-tapere» er befolkningen i Nord-Norge.

– Det kan bli dager hvor temperaturen har vanskelig for å komme seg over 10 grader pluss. I Tromsø og Hammerfest blant annet. Det blir nok noen dager som er ganske kjølige i helgen og starten av neste uke, sier Walløe.