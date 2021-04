Knallvær og fulle parker i Oslo gir koronabekymringer for Helsedirektoratet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dette var helgen klaffet været så til de grader for pandemileie hovedstadsborgere. Det, sammen med pandemistengte uteserveringer, gjorde at mange av Oslos borgere oppsøkte byens parker for å nyte litt godt i glasset.

Det bekymrer assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

– Det var mye av det samme i fjor vår, med tendens til samling av mange mennesker utendørs. Det er forståelig at man gjerne vil det, men nå har man et mer smittsomt virus, vi har et høyere smittenivå enn vi hadde på våren i fjor, og det betyr at blir meteren for kort på grunn av alkohol og mange mennesker, så blir det økt smitterisiko, sier Nakstad til NRK.

Politiet: – Veldig mye folk ute

Politiet i Oslo politidistrikt har også merket mer trøkk i parkene på grunn av været.

– Vi har fått mange meldinger på at det har vært veldig mye folk ute, at det har vært mye drikking på offentlig sted, og at folk har sittet litt tett sammen. Når det er sagt har vi ikke fått melding om at det har vært noe bråk og det virker som at det har vært god stemning, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NRK.

Han sier politiet ikke har hatt mulighet til å sjekke alle med tanke på smittevern eller å påtale drikking på offentlig sted, men har prioritert oppdrag der drikkingen har vært til sjenanse.

GOD AVSTAND: I Tøyenparken var det god avstand mellom kohortene. Foto: Ingunn Andersen / NRK

Aldersgrupper med høyest smitte møtes

Ifølge Nakstad så er det nettopp de aldersgruppene som i størst grad oppsøker parkene, som også har de største smittetallene.

– Vi har et vesentlig mer smittsomt virus nå. Og vi har også et høyere smittenivå, særlig på Østlandet. For ett år siden var det mer jevnt fordelt i hele Norge, og risikoen ble lavere og lavere utover sommeren fordi vi hadde så lave smittenivåer som vi hadde. Nå er dette en utfordring. Det trenger ikke bety veldig mange smitteutbrudd, men det er selvsagt ikke gunstig slik situasjonen er nå slik vi har i Oslo, sier Nakstad.

Han sier han har full forståelse for at folk ønsker å være ute, og at dette også er bra ut fra smittefaglige hensyn, men det forutsetter at man holder god avstand og ikke er mange sammen på samme sted.

– Alt i alt har det vært en ganske rolig dag i Oslo politidistrikt, sier Grøttum.

Ved 22-tida var det fortsatt masse folk samlet ved hovedporten til Frognerparken i Oslo.