KLP kutter investeringer i spill, alkohol og porno

– Etter samtaler med våre kunder har vi funnet ut at tidspunktet er riktig. Vi ønsker ikke å investere penger i selskaper som skaper avhengighet blant folk og som bidrar til at familier blir rammet og barn lider. Vi ønsker i mest mulig grad å investere i selskaper som bidrar til å skape et bærekraftig samfunn, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Det legges blant annet inn sperrer i datasystemet for at forvalterne ikke skal kunne handle aksjer i de avhengighetsskapende bransjene på KLPs fy-liste.

KLP er landets største pensjonsselskap med over en million pensjonskunder, og er det første selskapet til å innføre totalforbud mot å investere i virksomheter som driver innen avhengighetsskapende bransjer. Siden 1999 har KLP ikke investert i tobakksselskaper.

Med de nye reglene skal selskapet heller ikke putte pensjonsmidler til kundene sine i selskaper som driver med pornografi eller narkotiske midler som hasj og marihuana.

Press fra kunder

– Blant kundene våre har vi både bedrifter som jobber med områder hvor man bekjemper ulike sider av avhengighet og vi har privatkunder som er rammet av avhengighet og dets konsekvenser i familien. Vi ønsker ïkke å tjene penger på slike bransjer for våre kunder, sier Sverre Thornes.

Andre selskaper som forvalter nordmenns pensjonsmidler har også innført kriterier for virksomheter som de ikke skal investere i, uten å gå så langt som KLP med å helt stenge ute selskaper som driver med såkalt avhengighetsskapende bransjer.

– Vi opplever at mange kunder er opptatt av etikk og bærekraft. Spillvirksomhet og alkohol er blant temaene vi har på radaren, og vi har flere fond som ikke investerer i disse bransjene, sier rådgiver Andreas Nyheim I DNB.

Lønnsomhet i fremtiden

Informasjonssjef Tom Staavi i Finans Norge mener dette er den eneste fornuftige veien å gå for pensjonsselskapene, også når man tenker lønnsomhet.

– Dette handler om å lytte til kundene og følge med på samfunnsutviklingen, og at selskapene også er drevet det de tror gir best avkastning på sikt. Man vil være i bransjer som løser problemer og ikke de som skaper dem, sier Tom Staavi .

KLP regner også med at strategiskiftet vil være lønnsomt for selskapets fremtidige pensjonister.

– Selskapene vi går ut av driver innen bransjer med produkter KLP ikke ønsker å tjene penger på. I tillegg skal det i KLP være plass til alle – også de som har sterkere preferanser enn andre til hvordan pensjon- og sparepenger skal forvaltes, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

