KLP har bedt Equinor om oppklaringsmøte om USA-satsing

KLP forvalter blant annet pensjonen for 900.000 kommuneansatte og har plassert over to milliarder kroner i Equinor.

Leder for ansvarlige investeringer KLP Jeanett Bergan vil nå ha svar fra selskapets styre etter Dagens Næringslivs artikkler om sløsing og svak internkontroll i Equinors USA-satsing.

En satsing som ifølge Equinors egne regnskaper har gitt et samlet tap på 200 milliarder kroner.

– Som eier i Equinor er det viktig at internkontrollsystemet fungerer. Vi putter inn vår risikokapital og forventer at den skal forvaltes på en god måte og gi oss avkastning. Det er jo derfor vi investerer i aksjer, sier Jeanett Bergan i KLP til NRK.

Vil ha svar

Nå krever hun svar som en av Equinors største eiere.

– Vi har allerede tatt kontakt med selskapet og bedt om et møte med styret og vil følge opp det som har kommet fram i Dagens Næringsliv, både om kultur og internrevisjonsrapportene.

Spesielt vil hun vite om internrevisjonsrapportene fra USA har vært sendt opp til styret. Rapporter som ifølge Dagens Næringslivs intervju med en tidligere internrevisor inneholder mange alvorlige advarsler om mangel på kontroll.

– Hvilke andre spørsmål vil dere stille?

– Det som er viktig for oss å få klarhet i er hvordan styret har håndtert denne saken. Ut fra det jeg har lest har de nå tatt tak i denne saken og ryddet opp. Det er jo mye å lære av denne type saker og hvordan de sikrer at dette ikke skjer igjen, sier Bergan til NRK.

– Naturlig med oppdatering

Equinor er forelagt uttalelsene fra KLP. Informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, skriver følgende i en epost til NRK.

– Det er naturlig at vi nå gir en oppdatering og svar på spørsmål til KLP og aksjonærer som ønsker det, og det halvårlige eiermøtet med OED er også fremskyndet.

Glad Pedersen påpeker i eposten at Equinor, etter at de fra 2014 avdekket internkontrollutfordringer og et for høyt kostnadsnivå i USA, satte i gang et «omfattende forbedringsarbeid», og at styret og konsernledelsen har fulgt dette tett.

– De regnskapsmessige tapene skyldes i hovedsak at vi tidlig på 2000-tallet boret flere dyre letebrønner uten funn, og at store investeringer på høye oljepriser i perioden 2008 til 2013 ga regnskapsmessige tap da oljeprisen stupte da fra 2014.

– Forstemmende inntrykk

Også Erna Solberg uttalte seg onsdag kritisk om det som er kommet fram.

– Jeg tenker at Equinor bør ha samme standard i utlandet som her hjemme. Jeg tror det er en viktig del av norsk forretningskultur å være nøysomme i den aktiviteten man har også i andre land, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK før hun fortsetter:

– I så måte synes jeg mange av disse avsløringene gir et forstemmende inntrykk.

Erna Solberg vil avvente en gjennomgang av Equinors USA-virksomhet. Her er hun på båttur med Equniors konsernsjef Eldar Sætre i New York i 2019, i forbindelse med vindkraftprosjektet Empire Wind. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Nå varsler Solberg at Olje- og energidepartementet skal gjennomgå hva som har skjedd i Equinors virksomhet i USA, og hva tapene skyldes.

– Equinor har startet ryddearbeidet og ryddet i denne porteføljen, så får gjennomgangen fra departementet vise om det gir grunn til å gjøre noe, sier Solberg.

Tap på mer enn 200 milliarder kroner

De siste 20 årene har Equinor investert 250 milliarder på oljevirksomhet i USA, ifølge Dagens Næringsliv.

Nedskrivninger i USA har gjennom årene blitt rapportert kvartalsvis. Siden 2015 har de samlede egenkapitaltapene i USA blitt rapportert en gang i året, langt bak i selskapets 300-siders årsrapport.

Det har vært kjent at selskapet har måttet skrive ned verdier på rundt 100 milliarder kroner, men nylig ble det klart at tapene i USA trolig har vært mye større, for selskapet staten eier 67 prosent av.

Interne dokumenter fra selskapet, som Dagens Næringsliv har fått tilgang på, viser at de regnskapsmessige tapene er i overkant av 200 milliarder kroner. Ansatte forteller samtidig til avisen om sløsing og svak internkontroll.

Equinor enig med Solberg

Avsløringene har fått mange partier på Stortinget til å reagere. Ap vil ha svar på hva regjeringen visste om dette, og om noe har gått feil i styringsdialogen, og SV krever at oljeministeren svarer for Stortinget.

Solberg er enig i at det er altfor store tap:

– Det er et altfor stort tap, men nå skal vi få en full gjennomgang fra Olje- og energidepartementet. Dette er store summer og vi må passe på at vi stiller krav til avkastning også på utenlandsengasjementer. Det at man har en god og sikker inntekt i Norge gjennom å være så stor på norsk sokkel, bør ikke gi mindre grad av sikkerhet i forhold til investeringene man gjør i utlandet, sier Solberg.

I en skriftlig kommentar svarer informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, følgende på Solbergs uttalelser:

– Dette er vi helt enig i. Equinor har samme krav til avkastning og forretningskultur i alle deler av vår virksomhet. Vi avdekket fra i 2014 at vi hadde internkontrollutfordringer og for høye kostnader USA, og dette ledet til et omfattende forbedringsarbeid og reduksjon av kostnader, skriver Pedersen, og fortsetter:

– De regnskapsmessige tapene skyldes i hovedsak at vi tidlig på 2000-tallet boret flere dyre letebrønner uten funn, og at store investeringer på høye oljepriser i perioden 2008 til 2013 ga regnskapsmessige tap da oljeprisen stupte da fra 2014.

– Sum siden tidenes morgen

De siste årene har Equinor rapportert samlede egenkapitaltap / akkumulert fortjeneste i USA.

Ved utgangen av 2019 var tapet 20,4 milliarder dollar, viser tall fra selskapets årsrapport, som ble lagt frem 20. mars.

Det er 3,5 mrd. dollar mer enn tapene selskapet viste frem gjennom regnskapene året før, viser NRKs gjennomgang av tallene. De samlede tapene tilsvarer i overkant av 200 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

– Det er en sum siden tidenes morgen for vår del der, som strekker seg tilbake til Statoil og Hydro fra før fusjonen. Og det er en sum fra både transaksjoner, letebrønner og offshore og satsingen på land, sa informasjonsdirektør i selskapet, Bård Glad Pedersen, på Politisk Kvarter fredag.