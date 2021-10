Klimaungdom sender hundretusener i retur til Røkke-selskap

Det var i slutten av september at investeringsselskapet Aker Horizons og UN Conference of Youth (COY16) kunngjorde et sponsorsamarbeid.

COY16 er klimatoppmøtet for ungdom som skal holdes i Glasgow i slutten av oktober – like før det offisielle klimatoppmøtet for FN-landene.

Det tok derimot ikke lang tid før sponsingen skapte interne protester blant klimaungdom. Reaksjonene bunnet i koblingene selskapet har til oljeindustrien.

Få dager etter at sponsingen ble kjent, publiserte klimabevegelsen Fridays For Future (FFF) sin organisasjon i vertslandet Skottland sin skuffelse på Twitter. FFF er offisiell støttespiller til konferansen.

– Disse handlingene strider mot alt vi i FFF Skottland står for, og vi er ekstremt skuffet over responsen fra teamet i COY16 da disse bekymringene først ble delt, skriver de om Aker-konsernets olje- og energivirksomhet.

– Hvis ikke COY16 fjerner Aker som sponsor innen én uke, vil FFF Skottland fjerne all sin støtte til årets ungdomskonferanse, skrev bevegelsen videre.

Ville hjelpe ungdom med reise

Aker Horizons er olje- og energikonsernet Aker Solutions sitt grønne investeringsselskap. De investerer i ulike former for fornybar energi, som havvind og karbonfangst. Administrerende direktør er Kristian Røkke, sønn av industrieier Kjell Inge Røkke.

Kristian Røkke er administrerende direktør i Aker Horizons, som hadde sine første dager på børsen februar i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Beløpet de sponset COY16 med, var på like under én million kroner, opplyser selskapet til NRK.

Pengene skulle gå til å bistå frivillige under samlingen i Glasgow, og hjelpe delegater fra sørlige deler av verden med reisen til Skottland.

Men nå skriver COY16 til NRK at de har landet på å sende pengebeløpet i retur til Aker Horizons.

– For å unngå at sponsingen står i veien for at en sterk og forent ungdomsbevegelse drar til Glasgow, har COY16 og Aker Horizons blitt enige om å avslutte sponsoravtalen for å opprettholde innsatsen mot eventet – og den globale klimaungdomsbevegelsen, skriver COY i en e-post, og legger til:

– Flere interne ungdomsaktører har uttrykt bekymring rundt dette selskapet. Vi har tatt dette på alvor etter omfattende diskusjoner de siste ukene.

Problematiserte oljebindinger

Kommunikasjonsdirektør for Aker Horizons Ivar Simensen skriver i en e-post til NRK at tilhørigheten deres til andre Aker-selskap ble problematisert blant enkelte aktører i COY-nettverket.

– Vi ble derfor enig med COY om å avslutte samarbeidet, og Aker Horizons fortsetter arbeidet med å realisere industriprosjekter for å produsere fornybar energi og kutte utslipp, skriver Simensen.

Han legger til at det er viktig for dem at det er en samlet ungdomsbevegelse som reiser til Glasgow.

Selskapet skal selv reise med Bellona til det offisielle klimatoppmøtet i den skotske hovedstaden like etterpå.