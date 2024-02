Klimatopp på norgesbesøk: Spørsmålet er om skiftet skjer i tide

– Det kommer til å skje. Det eneste spørsmålet er om det kommer til å skje i tide, slik at verden unngår de verste konsekvensene av klimakrisen.

Det sier klimatopp John Kerry om det grønne skiftet i USA i et intervju med NRK.

USAs spesialutsending for klima er denne uken i Norge i forbindelse med Oslo Energy Forum.

I vinter trekker Kerry seg fra vervet som klimautsending for å drive valgkamp for president Joe Biden.

Feilinformasjon og interessekonflikt

5. november 2024 er det nytt presidentvalg i USA. Både tidligere president Donald Trump og nåværende president Joe Biden har annonsert sine kandidatur.

De to kandidatene står langt fra hverandre hva gjelder klimapolitikk.

Selv var Kerry sentral i arbeidet med å få forhandlet frem Parisavtalen i 2015, en avtale USAs tidligere president Donald Trump trakk landet ut av i 2020.

Året etter, på sin første dag som president, undertegnet Biden en presidentordre om at USA igjen skulle delta i det internasjonale klimasamarbeidet.

Det er mye diskusjon rundt klima i USA. Men klimadebatten forstyrres av løgn og interessekonflikt, forteller Kerry.

– Det er flere utfordringer. For det første er det de som ikke vil tro på det, som sprer feilinformasjon.

Dette er folk som ikke vil gi opp inntektskildene sine og måten de driver forretninger på, forteller Kerry. Han mener det er altfor mye «business as usual».

Videre peker han på de som av ideologiske eller politiske grunner forsøker å vende folk mot det han selv omtaler som «sunn fornuft».

Optimistisk til tross

– Det er ikke enkelt, og ingen sier at det kommer til å bli enkelt, sier Kerry alvorlig.

Samtidig er han optimistisk til at man ser et nytt marked for å satse på fornybar energi i hjemlandet.

– Det skapes mange flere jobber i USA innen ren energi enn innen fossil energi, og det kommer til å fortsette. Det er ingen grunn til at vi skal være avhengig av fossil energi. Vi kan gjøre det på andre måter. Og vi må nå sørge for at alle velger å gjøre det på andre måter.

Stolt av norsk oljepolitikk

Også i Norge verserer klimadebatten og påstander om desinformasjon.

Onsdag morgen demonstrerte et knippe klimaaktivister fra Extinction Rebellion utenfor Scandic Holmenkollen Park, der forumet fant sted.

– Støre har akkurat delt ut 62 oljelisenser, påpeker talsperson i bevegelsen Jonas Kittelsen.

Han omtaler forumet som en «grønnvaskingskonferanse» og mener formålet med møtet ikke er å fremme klima.

I åpningstalen sa Støre at vi ikke vil gjennomføre det grønne skiftet ved å stenge en dør og åpne en annen, men at det må være en overgang.

– Bidrar Norge med å nå 1,5 graders målet på en god måte når regjeringa deler ut oljelisenser i stor skala?

– Vi bidrar fordi vi skal gjennom dette skiftet. Vi kommer til å se på 2030-tallet at olje- og gass går ned i Norge ganske betydelig. Og det er del av en overgang hvor vi også skal få opp fornybar fra vind på land, vind til havs og sol.

Støre trekker også frem Norges bidrag til å fange og lagre CO₂.

– Er du stolt av norsk oljepolitikk i lys av klimautfordringene?

– Ja, jeg er det. For det er en olje- og gasspolitikk som skal over en topp og er på vei ned.

Equinor skal om få år bruke like mye til å investere i fornybar som i olje- og gass, ifølge Støre.

